日本海上保安廳強化協助太平洋島國 制衡大陸

日本海上保安廳已新設負責小組協助太平洋島國提升相關能力，鑒於中國近年透過跟部分島國簽署安保協定等增強存在感，日本盼跟美國等協調強化協助，基於「法治」確保海域穩定。

日本讀賣新聞報導，南太平洋位處提供資源與食物的澳洲前往日本及美國的海上航路要衝，但實際情況是面對14個島國的廣大專屬經濟區（EEZ），各國海上保安機構一直未及強化。

意圖擴張海洋的中國透過協助各島國建設政府官舍等經濟援助強化影響力，2022年已跟索羅門群島簽署安保協定。

諾魯今年一月跟台灣斷交並跟中國復交，中國方面也出現要設立海軍據點的動作，這對要實現日美等推動的「自由且開放的印度太平洋」正構成威脅。

日本海上保安廳為協助外國海保機構提升能力，2017年成立行動合作隊（MCT）。在因應海盜或中國公務船強硬行動的背景下，MCT過去一直在相繼成立海保機構的東南亞強化協助。

再者，也鑒於近年南太平洋現況，日本海上保安廳去年度已將MCT上路之初只有7人的體制，強化為4組、每組3人，並讓其中1組專門用來負責太平洋島國，其成員平日跟各島國聯繫，在理解各島國問題的同時持續提供指導，希望對各島國培育海上警察人才及充實相關裝備等有所貢獻。

海上保安廳也希望該小組成員能跟這些島國建立個人間信賴關係，有助強化彼此關係。

海上保安廳今年一月首次派遣MCT成員前往密克羅尼西亞及馬紹爾群島，各為期一週。過程中也利用日本基金會（Nippon Foundation）提供的巡邏船，針對超過60人的當地職員進行海上漂流救援訓練及講授國際法課程等。

美國與澳洲的負責人也前往當地視察，針對在島國提供協助的合作進行協商。