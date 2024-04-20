G7外長聲明：台海和平對國際安全繁榮不可或缺

中央社／ 華盛頓19日專電

七大工業國集團（G7）外長會議在義大利結束議程後發表聲明指出，台海和平穩定對國際社會安全與繁榮至關重要，呼籲以和平方式解決。

G7外長會議17至19日在義大利卡布里島（Capri）舉行，今天在會後發表「應對全球挑戰、促進合作夥伴關係」共同聲明。

在台海議題方面，聲明指出，台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，呼籲兩岸議題必須用和平方式解決。

根據聲明，G7成員支持台灣以觀察員、或來賓的身分，有意義參與非以國家身分為前提的國際組織，包括世界衛生大會（WHA）、及世界衛生組織（WHO）技術會議。聲明指出，G7成員對台灣的基本立場沒有改變，包括現行的一中政策。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在單獨召開的記者會上指出，G7成員在台海、南海、朝鮮半島和平與穩定的立場一致，也團結對抗中國不公平、非市場性的行為。

他說，G7成員國都非常關切中國產能過剩的問題，「這些問題使我們的市場充斥大量補貼、因而價格偏低的新產品和技術，不僅逼走我們的企業，他們也企圖主導這些市場」。

G7 台海 義大利

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