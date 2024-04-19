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終於等到南韓政府先低頭... 但罷工醫生要的更多

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

首爾當局19日宣布對醫療改革讓步，試圖結束這兩個月來的醫師大罷工，但醫生仍堅守立場，疾呼政府應撤回增加醫學院招生名額的計畫，顯示僵局依舊未解。

路透報導，南韓總理韓悳洙19日說，政府將接受六所國立大學醫學院院長的訴求，在2025年學年度，32所大學醫學院的擴大招生名額至多可減少50%，不過2026學年後仍按原計畫增加名額。這是政府首度做出重大讓步，當局原本預計自明年起，醫學院逐年擴大招生2,000人，以期在2035年前能增加1萬多名醫生。

韓悳洙說，在醫學界缺乏共識、外界日益擔心罷工影響、大專院校需拍板下學年行事曆之際，政府做出了「大膽決定」。然而，參與罷工的實習醫生仍堅持立場：除非政府撤回這項計畫並重頭協商，否則不會上工。

總統尹錫悅的辦公室同日表示，尹錫悅已邀請野黨民主黨黨魁李在明下周會晤。執政的國民力量黨上周在國會選舉慘敗，當時尹錫悅拒絕與國會領袖協商、以及與罷工醫師的對峙，成為選戰的重大議題。

蓋洛普韓國19日民調顯示，尹錫悅的支持率已驟降11個百分點至23%，下探2022年5月就任來最低水準。

尹錫悅希望透過醫療改革增加醫生人數，以緩解鄉村、小兒科、與急診照護缺乏醫師的困境。但抗爭的醫師認為，問題不在缺少醫生，而是政府未能有效改善醫生的待遇和工作條件。

先前的民調顯示，南韓民眾支持增加醫師人數，使尹錫悅有底氣推動醫改，然而部分選民已開始怪罪尹錫悅缺乏彈性。就連曾為醫生的同黨議員安哲秀，也質疑政府的折衷方案，認為這只是一項暫時性的措施，因為只聽取了校方高層的意見，而非受醫改牽連較深的教授與學生。

尹錫悅 醫學院 醫師

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