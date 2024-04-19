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肩並肩軍演前 美菲陸戰隊聯合進行兩棲奪島演習

中央社／ 伊拉農軍營19日專電

史上規模最大的美菲「肩並肩」軍演22日將開幕。美菲陸戰隊近日在菲律賓南部民答那峨島進行兩棲奪島演習，實地演練奪回遭外部勢力占領的菲國島嶼，為肩並肩軍演做準備。

一年一度的美菲「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演將於22日展開，為期3週，將動員約1萬6717名美菲軍人，還有澳洲國防軍和法國海軍一艘巡防艦參與，預計今年規模將超越歷年。

肩並肩軍演登場前，美菲陸軍、空軍、陸戰隊各別進行「堅盾」（Salaknib）、「雷霆對抗」（CopeThunder）和陸戰隊聯合演習（MAREX24），為陸海空聯合軍演暖身。

美菲陸戰隊17日在鄰近民答那峨島莫羅灣（MoroGulf）的拿督布拉辛綏鎮（Datu Blah Sinsuat）海岸進行兩棲登陸奪島演習。

菲律賓陸戰隊第一旅旅長馬坎巴克（EricMacaambac）接受媒體訪問表示，為落實總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府的「全面群島防衛概念」，本次演習中，菲美軍隊演練「有外部勢力占領菲律賓的一個島嶼，因此軍隊將奪回它」。

馬坎巴克說，在演習中，菲律賓海軍艦艇先駛入拿督布拉辛綏鎮海灘，菲美陸戰隊接著跳下船艦進行搶灘登陸並消滅岸上敵人，以便其他部隊可以登陸。

接著，菲律賓陸軍、菲律賓國家警察、海軍及陸戰隊後備軍人先後登陸。馬坎巴克說，奪島演習隔天會進行人道援助與救災演練，菲國衛生部、社會福利及發展部（DSWD）和地方政府部門等陸續進駐，以確保島上的法律與秩序恢復常軌。

另一方面，肩並肩軍演執行官洛希科（MichaelLogico）17日透露，肩並肩演習中，菲美軍隊計劃模擬奪回3座遭敵人奪取的島嶼，其中2座位於菲國北部、鄰近台灣，另一座位於巴拉旺省（Palawan），鄰近南海爭議海域，為該區域可能發生的衝突做準備。

中菲南海主權紛爭加劇，美日菲領袖上週在華府舉行首次峰會，被視為建立夥伴關係合力制衡中國，使今年「肩並肩」軍演備受矚目。

演習 軍演 陸戰隊

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