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NHK：日前首相麻生太郎下週訪美 尋求與川普會面

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本前首相麻生太郎。（美聯社）
日本前首相麻生太郎。（美聯社）

日本放送協會（NHK）報導，日本前首相、執政黨自民黨副總裁麻生太郎下週將訪問紐約，尋求與美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）會面。

知悉麻生訪美行程的匿名人士告訴路透社，麻生將於4月22日至25日訪問紐約。NHK引述消息人士說法報導，麻生將尋求與川普會面。

路透社先前報導，麻生曾於今年1月訪美期間試圖與川普見面，但未能如願。

川普目前因「封口費案」在紐約受審。在川普於2017至2021年擔任總統期間，麻生是時任日本副首相。

據報導，在11月5日美國總統大選前，日本一直試圖接觸與川普關係密切的人士，因為川普可能重新掌權，並重啟貿易保護主義措施和其他爭議政策，恐導致與盟國間關係緊張。

川普 日本 紐約

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