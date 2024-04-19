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美國駐聯合國大使訪問亞洲 北韓開嗆：失敗者的乞求之行
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）本週於亞洲進行訪問，但北韓當局今天表示，這是「失敗者的乞求之行」。
湯瑪斯-葛林斐德於16日訪問南韓期間敦促平壤當局重返對話，她還說道，依然相信制裁是嚇阻北韓的「有效工具」。
湯瑪斯-葛林斐德發表上述言論之前，俄羅斯3月底在聯合國安全理事會（United Nations SecurityCouncil）動用否決權，終止監督國際對北韓制裁的聯合國專家小組續任。
北韓外務省透過聲明指出，湯瑪斯-葛林斐德的亞洲行從14日開始，也就是伊朗對以色列發動無人機和飛彈攻擊的隔天，這趟出訪若去處理不斷升溫的中東局勢會更好。
北韓外務省負責國際機構副相金仙景簽署的聲明提到：「看來，美國好像不把維護巴勒斯坦等中東地區的和平安全放在眼裡，而早已破裂的對北韓制裁格局的悲慘命運更是讓他們驚慌失措。」
聲明還說，湯瑪斯-葛林斐德的亞洲之行只不過是藉助於手下盟國，為已喪失動力、非法無理的對北韓制裁打壓活動注入活力，是「失敗者卑鄙的乞求之行」。
北韓無視從2006年以來實施的聯合國制裁且不顧華府和首爾當局警告，去年的飛彈試射次數創下新高紀錄，並於2022年宣布自身為「不可逆轉」的核武國家。
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