德國知名間諜案！他偽裝成難民生活 獲提拔一路升遷任總理私人顧問

周四（4月18日）兩名男子在德國巴伐利亞州被捕。德國聯邦總檢察院指責他們對軍事訓練基地以及鐵路運輸線路進行了暗中偵察，指出，他們受到俄羅斯情報部門的委托，其任務不僅局限於搜羅情報。根據指控，其中一人還籌劃了實施炸彈襲擊。

根據聯邦總檢就以上逮捕事件發布的新聞稿，間諜活動旨在破壞德國對烏克蘭的軍事支持。據悉，這兩名男子具有德、俄雙重國籍，他們拍攝的對象不僅包括德國機構，美國的在德設施也是他們的偵察範圍。

據報道，主要嫌疑人曾是烏東所謂的頓涅茨克人民共和國武裝部隊的戰鬥成員，因此他也被控參與了外國的恐怖主義集團。

德國外長貝爾博克周四召見了俄羅斯駐德大使。蕭茲總理也表示，決不允許這類間諜事件在德國發生。德國聯邦內政部長費澤爾（Nancy Faeser）稱，這是一起普亭政權犯下的重大間諜嫌疑案件。

如果對這兩人的指控罪名成立，他們面臨最高10年的監禁。

聯邦情報局裡的雙面間諜？

2023年12月，德國聯邦情報局（BND）雇員卡爾斯滕 L. (Carsten L.)及其同謀阿圖爾 E. （Arthur E.）因涉嫌向俄羅斯洩露國家機密並獲取巨額報酬，將在柏林接受審判。若兩人被判犯有嚴重叛國罪，將面臨終身監禁。

卡爾斯滕 L.曾在聯邦情報局擔任人員安全部門主管，但他本人就是安全隱患。這名聯邦國防軍前軍官被指控為俄羅斯聯邦安全局（FSC）擔任雙面間諜。據稱L.將秘密文件交給了商人E.,後者再將文件轉交俄羅斯聯邦安全局。

卡爾斯滕 L.因此獲得45萬歐元報酬，E.則至少得到40萬歐元酬勞。這一洩密行為可能使俄羅斯聯邦安全局得以推斷出德國聯邦情報局的間諜手法。

早在2022年6月，德國內政部長費澤爾就曾表示，俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭也是國內安全的時代轉折點。作為烏克蘭支持者，德國很可能成為俄羅斯情報單位重點關注的目標。費澤爾警告稱，要警惕外國情報機構的虛假訊息宣傳、網絡攻擊和間諜活動。

潛伏德國的間諜夫妻

但早在俄羅斯入侵烏克蘭之前，已有間諜從德國向莫斯科傳遞情報。例如一對俄羅斯特工夫妻，他們以工程師安德烈亞斯安施拉格（Andreas Anschlag）和家庭主婦海德倫安施拉格（Heidrun Anschlag）的身份，幾十年來過著平淡無奇的中產階級生活。實際上，自上世紀80年代末以來，兩人一直為俄羅斯擔任情報特工。

他們先後為蘇聯和俄羅斯特工部門工作，在德國對北約和歐盟進行間諜活動。他們通過短波加密訊息接收指令，當時間諜活動采用的主要不是數字技術。安施拉格夫妻直到2011年秋天才被揭穿身份，這要歸功於美國情報部門提供的線索。2013年，兩人被判處數年監禁，最終被驅逐回俄羅斯。

和平偵查員

在東德時期，為社會主義國家情報機構從事間諜的特工被稱為和平偵查員（Kundschafter des Friedens）。在東西方冷戰時期，據信約有12000名所謂的和平偵查效力於東德國家安全部門史塔西，在西德從事情報工作。加布裡爾加斯特（Gabriele Gast）就是其中一員。她的身份在東德垮台、兩德統一不久前才被揭露。

加斯特來自西德，1968年為了論文東德婦女的政治角色進行考察旅行時，被史塔西官員招募。此後，加斯特開始向東德特工部門匯報情報，並用假名在西德情報機構聯邦情報局（BND）工作。她被視為東德在西德的頭號間諜。

另一名間諜阿爾弗雷德施普勒（Alfred Spuhler）也是東德的重要情報來源。施普勒作為BND高層官員，曝露了數百名在東德從事間諜工作的西德特工身份。他於1989年11月被捕。

在BND任職多年的蘇聯反間諜部門負責人海因茨費爾費（Heinz Felfe）也是一名雙面間諜。這名前黨衛軍成員在1961年以前一直向俄羅斯的克格勃匯報情報。據稱，費爾費一生中曾為七個不同的情報機構效力，其中包括英國軍情六處（MI6）和國家社會主義黨衛軍的安全部門。

總理府的間諜

德國在冷戰時期最轟動的間諜案非君特紀堯姆（Günter Guillaume）一案莫屬。1956年，紀堯姆偽裝成東德難民同妻子克裡斯特爾前往西德。他們的任務是向東德情報機構提供有關社民黨（SPD）的內部情報。紀堯姆一路升遷，最終稱為社民黨籍時任總理勃蘭特（Willy Brandt）的私人顧問。

紀堯姆被揭露後，勃蘭特在1974年5月6日引咎辭職。紀堯姆及妻子分別被判處13年和8年監禁，直到1981年，東西德交換被捕情報人員時被施放。

被處決的間諜

外界對於在東德的西德特工所知較少，原因可能是許多史塔西間諜在柏林圍牆倒塌後被揭露。許多潛伏東德的BND間諜可能從未曝光。同樣，一些德國友邦（例如美國）也派遣特工在德國從事間諜活動，甚至竊聽了時任總理默克爾的手機。

西德特工埃利巴爾扎蒂斯（Elli Barczatis）和卡爾勞倫斯（Karl Laurenz）則有著悲慘結局。兩人在上世紀50年代冷戰初期竊取東德的文件送至西德。

巴爾扎蒂斯曾擔任東德總理格羅提渥（Otto Grotewohl）首席秘書。她轉交給情人勞倫斯的都是較為無關緊要的政府文件，因此勞倫斯無法向BND提供任何爆炸性的國家機密。但當時兩德關系極為緊張，東德仍處於斯大林主義的影響下。東窗事發後，巴爾扎蒂斯和勞倫斯被判處死刑，並於1955年遭到處決。

更多閱讀：柏林-永遠的間諜之都

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】