登記選民有10億人！地表最大規模投票登場 印度大選重點一次看

近10億印度選民19日展開投票，在接下來6週內分7階段選出下屆政府，堪稱世界最大規模民主投票。分析圈普遍認為現任總理莫迪的印度教民族主義執政黨將再次壓倒性勝選。

美國CNBC新聞網整理印度大選相關看點。

● 印度快速崛起

印度經濟在莫迪（Narendra Modi）治下達到新高。目前印度已位居世界第五大經濟體，國內生產總值（GDP）達3.7兆美元，已放眼在2027年成為世界第三大經濟體。

人口14億的印度也是世界成長最快速的經濟體，2022到2023會計年度經濟成長率達7.2%。國際貨幣基金（IMF）預測印度2024、2025的成長率為6.8%、6.5%，將優於中國的4.6%、4.1%。

分析圈預期莫迪能輕鬆贏得第3個5年任期，並進一步帶動印度的成長曲線。

● 美印結盟 抗中更緊密

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）專研南亞的高級研究員巴伊帕伊（ChietigjBajpaee）表示，印度過去一年與西方建立更深的關係，莫迪連任會進一步加強美印聯盟。

他表示，隨拜登政府持續鼓勵美企將電子和技術製造業務從中國轉移到印度等更友善國家，印度將被視為對抗中國的堡壘。

「若問（美印）兩國間最高共識程度為何，那便是中國是長期戰略競爭對手，印度是長期戰略夥伴。這點不會變。」

● 勝選無懸念 莫迪想囊括國會逾7成席次

印度下議院有543席，贏得至少272席的政黨或聯盟將可組閣。目前最大的兩組陣營分別為莫迪所屬印度人民黨（BJP）所領導的執政聯盟「國家民主聯盟」（NDA），以及在野組成的「印度國家發展共融聯盟」（INDIA）。

在野聯盟是去年由40多個反對黨所共組，為首的是甘地家族的印度國大黨（Indian National Congress）。印度獨立後長年居執政地位的印度國大黨，在2014與2019接連慘敗。

莫迪的印度人民黨2019年斬獲303席，與盟黨組成的國家民主聯盟更握有多達352席絕對優勢，當年印度國大黨僅拿52席。分析圈認為由於過去十年政治穩定，人們普遍預期這次印度人民黨的執政聯盟將再次輕鬆擊敗反對陣營，贏得歷史性第3個執政任期。

有報導指莫迪今年3月發下豪語，有信心印度人民黨與盟友能囊括400席。

● 選民頭號關注議題：失業、物價漲

印度智庫「開發中社會研究中心」（CSDS）詢訪1萬名受訪者所做的調查顯示，選民關切的頭號議題為失業率，62%的受訪者表示過去5年在莫迪第2任期間，就業變得更難。

選民第2大關切議題為民生成本上漲，35%的受訪者覺得過去5年生活品質變差。其他關切議題尚有國家發展、貪腐。

● 登記選民近10億 創印度新高

據美國智庫外交關係協會（CFR）的資料，這次印度大選約有9億6800萬登記選民，創印度歷來最多。當中48%是女性選民；路透社則說這回有1800萬首投族。

印度選舉委員會表示，鑒於選民人數龐大，分7階段的選舉將持續44天，從4月19日到6月1日。華府研究機構OpenSecrets表示，印度為期近6週的選舉，費用將超過美國2020總統大選時的144億美元花費。

大選結果訂於6月4日出爐。