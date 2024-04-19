日本福島核處理水 2024年度首波排海作業展開

日本東京電力公司（簡稱東電）今天上午11時過後開始排放2024年度首波「核處理水」入海，預計耗時17天左右排放福島第一核電廠內約7800公噸的核處理水。

日本放送協會（NHK）報導，東電營運的福島第一核電廠，腹地1000多個貯存槽內存放著含氚等輻射物質的132萬多公噸核處理水。

東電2023年8月起依照日本政府的方針，用海水稀釋核處理水到標準值以下後，首度排放入海。

東電在截至2024年3月為止的2023年度，已經分4次排放3萬1145公噸核處理水入海，且並未出現明顯問題，在福島第一核電廠附近採樣的海水含氚濃度大幅低於東電設定的自行停止排放標準。

東電今天上午11時過後，開始排放本年度首波，同時也是整個排海計畫的第5波核處理水入海。順利的話，預計5月7日結束這波排海作業。

根據東電的2024年度（今年4月1日到2025年3月31日）排放計畫，將分7次排放相當約54座貯存槽的大約5萬4600公噸核處理水入海，平均每次排放約7800公噸入海。

本年度前6次排海時間介於今年4月至10月；本年度最後1次排海時間則預計在2025年2月至3月。

讀賣新聞報導，東電與日本政府等單位為了調查核處理水排海的影響，也會持續偵測周邊海域的含氚濃度等數據。