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日本四國地區地震釀12傷 宇和島城現20公尺裂縫

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本四國地區本月17日深夜發生規模6.6地震，截至昨天受傷人數上升至12人。愛媛電視台報導，地標宇和島城的石牆約5處受損，天守閣附近的地面出現約20公尺長的裂縫。

日本豐後水道（位於四國愛媛縣與九州大分縣之間，連結太平洋與瀨戶內海的海域）17日晚間11時14分（台灣時間晚上10時14分）左右發生規模6.6地震，地震深度39公里。

最大震度6弱出現在愛媛縣愛南町及高知縣宿毛市；愛媛縣宇和島市觀測到震度5強；愛媛縣八幡濱市、大洲市、西予市、內子町、鬼北町，以及大分縣佐伯市、津久見市觀測到震度5弱。

其餘中部地方到九州地方，也觀測到震度5至震度1。

綜合日本放送協會（NHK）、「產經新聞」報導，這起地震已知造成12人受傷，包含愛媛縣7人、高知縣3人、大分縣2人。

而在地震過後暫時停駛的JR予讚線部分區間以及予土線，今天全線重啟運行。

當時測得最大震度6弱的愛媛縣、高知縣，因地震停課的學校今天幾乎都已復課。

愛媛縣與高知縣內的小學、國中、高中總共有15間學校在地震發生後停課。高知縣政府表示，縣內一度停課的13間學校今天全數恢復上課，不過受到停課影響，這些學校也暫停實施針對小學生、國中生實施的年度「全國學力測驗」。

出現漏水等災情的愛媛縣宇和島市內的小學今天仍持續停課。

日本國土交通省表示，愛知縣與高知縣至少有35個家戶一度斷水，今天已全部恢復供水。

除了部分地區出現土石崩落與水管破裂等情況之外，愛媛縣的觀光景點與地標也出現災情。

愛媛電視台報導，愛媛縣南宇和郡愛南町的觀光景點「石垣之鄉」的10處傳統石牆坍塌之外，當地「延命寺」中約10座墓碑倒下，半數以上墓碑傾斜。

愛媛縣宇和島市當時也觀測到震度5強，市內地標宇和島城的石牆約有5處受損，天守閣附近的地面出現了約5公分寬、20公尺長的裂縫，市府將與文化廳討論修復作業。

愛媛縣大洲市肱川町的國道197號線，因為落石暫時停止通行。愛媛縣災害對策本部預計最快22日傍晚恢復通行。

停課 地震 日本

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