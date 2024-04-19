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美否決巴勒斯坦加入聯合國 中國：強盜邏輯

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）聯合國安理會週四（4月18日）表決阿爾及利亞提出的決議草案，該案建議安理會「接納巴勒斯坦國為聯合國成員國」。投票結果最終共獲得12票贊成，英國、瑞士2票棄權，美國1票否決。

美國駐聯合國特別政治事務代表伍德（Robert Wood）向安理會解釋，美國強烈支持以「兩國方案」解決以巴問題，「這次投票並不代表（美國）反對巴勒斯坦建國，而是認知到（入聯）這件事只能交由各方之間直接談判」。

巴勒斯坦目前在聯合國享有非會員的常駐觀察員地位；要獲得正式會員資格，則需要安理會批准，以及聯合國大會至少三分之二成員的支持。

中國代表批評

中國駐聯合國代表傅聰在表決後表示，中方對美國的決定感到十分失望，「由於美國的否決，巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請遭到拒絕，巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎」。

傅聰指出：「有關國家不支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，聲稱理由是巴勒斯坦國不具備治理國家的能力，我們對此不能同意。」他主張，巴勒斯坦局勢在過去13年間出現許多變化，其中以色列於約旦河西岸的「定居點」不斷擴張是最根本問題，巴勒斯坦做為國家的生存空間不斷被擠壓，「兩國方案」的基礎被侵蝕。

傅聰批評：「有關國家對此視而不見，採取默許甚至縱容的態度，現在又反過來質疑巴勒斯坦不具備執政能力，這完全是混淆是非的強盜邏輯。」他強調，獨立建國為巴勒斯坦人民不可剝奪的民族權利，「不容置疑、不容交易」；他也暗批美方要求「以巴直接談判」作為巴勒斯坦入聯前提的主張，是「本末倒置」。

此前，中國外交部長王毅出訪印尼時，被問及以哈衝突相關問題，提及安理會早前首度通過要求加薩停火的2728號決議。王毅說，「美國這次沒敢繼續站在國際道義的對立面，選擇了棄權，但卻聲稱這一決議『沒有約束力』.....再次暴露了美國的霸權心態」。

王毅指出，每個國家都有義務遵守安理會根據《聯合國憲章》所作的決定，「希望美國放下唯我獨尊的心態，認真地聽一聽國際社會呼聲。也建議美方官員好好溫習一下國際法基本常識」。

巴勒斯坦：不會停止努力

巴勒斯坦自治機構的領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）在聲明中譴責美國的否決是「不公平、不道德和不合理」之舉。

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）在表決結果公布後發言，指該項草案雖未過，卻「不會動搖我們的鬥志，也不會挫敗我們的決心。我們不會停止努力」。

以色列大使埃爾丹（Gilad Erdan）則向投下贊成票的12名安理會成員表示：「你們的投票只會進一步助長巴勒斯坦人的抗拒主義，讓和平幾乎不可能實現。」

關於「巴勒斯坦國」需要了解什麼？

1993年9月，以色列及巴勒斯坦人簽署首份《奧斯陸協議》，為約旦河西岸及加薩走廊的巴勒斯坦自治奠定基礎。

隨後「巴勒斯坦自治機構」（PA）成立，成為巴勒斯坦地區的權力機構，隨後持續以一個擁有總統和總理的政府運作。但巴勒斯坦地區尚未獲得國家地位。2013年，阿巴斯下令其官方使用「巴勒斯坦國」而非「巴勒斯坦自治機構」的名稱。

2012年，「巴勒斯坦解放組織」（PLO）代表巴勒斯坦地區獲得聯合國「非會員觀察員」身分。當時193個成員國中有138個投票支持承認，9票反對，另外包含德國在內有41票棄權。

（綜合報導）

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安理會 巴勒斯坦 美國 聯合國

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