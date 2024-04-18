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德國逮捕2俄諜計劃攻擊美軍基地 德外長召見俄大使

中央社／ 柏林18日綜合外電報導
2名涉嫌為俄羅斯策劃進行破壞攻擊的男子今天在德國被捕，其目標包括美國陸軍在德國的基地。德國外交部長貝爾伯克(圖)今天因此召見俄國駐柏林大使涅恰耶夫。 路透社
2名涉嫌為俄羅斯策劃進行破壞攻擊的男子今天在德國被捕，其目標包括美國陸軍在德國的基地。德國外交部長貝爾伯克(圖)今天因此召見俄國駐柏林大使涅恰耶夫。 路透社

2名涉嫌為俄羅斯策劃進行破壞攻擊的男子今天在德國被捕，其目標包括美國陸軍在德國的基地。德國外交部長貝爾伯克今天因此召見俄國駐柏林大使涅恰耶夫。

這兩名男子也被控為俄羅斯從事間諜活動，他們在貝羅伊特（Bayreuth）遭到逮捕後，德國外交部一名發言人告訴法新社，貝爾伯克（Annalena Baerbock）召見了涅恰耶夫（Sergey Nechayev）。

路透社報導，德國檢方今天表示，2名德俄雙重國籍人士因涉嫌策劃在德國進行蓄意破壞攻擊而被捕，兩人鎖定目標包括美國軍事設施，目的為了削弱德國對烏克蘭的軍事支持。

檢察官說，這兩名男子的名字僅證實為狄特爾S.（Dieter S.）和亞歷山大J.（Alexander J.）。

據德國明鏡周刊（Der Spiegel）報導，遭到鎖定的設施包括位於德國南部巴伐利亞邦（Bavaria）格拉芬韋赫（Grafenwoehr）的美國陸軍基地，烏克蘭士兵在這裡接受使用美國艾布蘭（Abrams）戰車的訓練。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）也證實，德國安全當局阻止了原本可能發生的爆炸攻擊，這些攻擊刻意針對德國對烏克蘭的軍事援助，欲加以削弱。

費瑟說：「這是一起格外嚴重的案件，涉嫌為（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的犯罪政權從事間諜活動。」

針對俄羅斯大使遭召見一事，俄國國家通訊社塔斯社（TASS）向俄國駐柏林大使館請求置評，尚未接獲回應。

俄羅斯 德國 美國

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