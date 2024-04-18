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索羅門大選計票 挑戰者：若勝選就廢除中索安全協議

中央社／ 荷尼阿拉18日綜合外電報導

索羅門群島大選今天陸續展開計票作業之際，下任總理競爭者之一小肯尼羅瑞（Peter Kenilorea Jr）表示，若是勝選，將廢除與中國的安全協定。

小肯尼羅瑞在他位於馬萊塔島（Malaita）的總部告訴法新社：「如果我們執政，我們將廢除安全條約。」

「我們認為這個條約對索羅門群島沒有好處。」

索羅門群島此次大選競爭激烈、備受各界關注，與中國的關係是選戰核心議題。這次大選要選出50位國會議員，任期4年。新當選的議員接著於選後表決推派總理，整個程序走完可能要耗時數週的時間。

中國致力在太平洋地區留下印記，此次投票一定程度上被視為針對中國努力的公投。

隨著計票工作展開，小肯尼羅瑞的發言，凸顯索羅門群島和南太平洋地區面臨的風險。

現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）主張與北京深化關係，以發展這個世上數一數二貧窮的國家。

蘇嘉瓦瑞擁抱的核心是一份具有爭議的2022年安全協議，中國已據此在索羅門群島部署了警察。批評者認為，此協議為可能的中國軍事基地鋪平道路。

相較之下，蘇嘉瓦瑞的競爭對手，如小肯尼羅瑞等人，則主張恢復與澳洲、美國和台灣等「傳統夥伴」的關係。

小肯尼羅瑞說：「我們沒有天敵。」他對索羅門群島成為中、美這兩個世界軍事經濟強國競爭的焦點感到遺憾。

「這讓我們因為不對的理由而出名。從地緣政治角度來看，我們真的沒有必要不必要地加劇緊張情勢。」

大選 索羅門 議員

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