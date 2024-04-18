NASA署長警告：中國恐將太空計畫軍事化
美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）今天表示，中國正在增強太空能力，並利用民用計畫來掩蓋軍事目標，警告華府必須保持警惕。
法新社報導，尼爾森在國會山莊（Capitol Hill）對議員說：「中國取得非凡的進步，特別是在過去10年，但它們非常、非常保密。」
尼爾森還說：「我們認為，他們許多所謂的民用太空計畫都是軍事計畫。我認為，實際上我們正在競賽。」
他說，他希望北京能夠「清醒過來，明白民用空間是用於和平用途」。但他補充：「我們還沒有看到中國表現出這一點。」
尼爾森在聯邦眾議院撥款委員會就NASA 2025財政年度預算做證時，發表上述言論。
他表示，兩國都在從事探月任務，美國應該搶在中國之前再次登月。但他表示擔心，如果北京先登月，它可能會說：「這是我們的領土，你不准進來。」
美國計劃在2026年透過「阿提米絲3號」（Artemis3）任務讓太空人重返月球，中國表示希望在2030年前實現中國人首次登陸月球
尼爾森表示，他相信美國在太空探索方面不會失去「全球優勢」。
他還說：「但你必須現實一點。中國確實投入了大量資金，他們的預算還有很大的成長空間。我認為，我們最好不要鬆懈戒心。」
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