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日本地震上修為規模6.6 愛媛與高知縣震度6弱

中央社／ 東京18日專電

日本昨晚11時14分（台灣時間晚上10時14分）左右，四國地區發生地震，氣象廳起初表示規模6.4，後來上修為6.6，愛媛縣及高知縣觀測到震度6弱。這場地震無發生海嘯的危險。

日本氣象廳地震海嘯監視課長原田智史18日凌晨1時許召開記者會說明，地震震央在豐後水道（位於四國愛媛縣與九州大分縣之間，連結太平洋與瀨戶內海的海域），地震深度推估是50公里，後來修為39公里。

地震最大震度6弱，愛媛縣愛南町及高知縣宿毛市觀測到震度6弱。中部地方到九州地方觀測到震度5強至震度1。

原田呼籲民眾，震度強的地區，發生屋舍傾毀、土石流等的可能性增高，要嚴加注意。此外，也請震度強地區民眾注意下雨，今後一週左右可能發生最大震度6弱的地震，尤其是今後2、3天之內，要提高警覺。

17日晚間這起地震是否與「南海海溝地震」（有專家認為南海海溝每隔100年左右發生一次8級以上大地震）有關，原田指出，這起地震震央位於想定的範圍內，地震的規模未達調查與「南海海溝地震」有關的標準。

日本政府在地震發生後2分鐘就在首相官邸（行政中心）管理危機中心成立官邸對策室（救災指揮小組），蒐集與地震有關的資訊。

日本放送協會（NHK）報導，已知有數人輕傷送醫急救。觀測到震度6弱的高知縣宿毛市表示，截至18日凌晨0時，有民眾向市公所表示，有水管破裂、電線斷裂、路燈傾倒等災情。

日本官房長官林芳正在地震後的第2度臨時記者會上表示，接獲報告得知，有數名民眾輕傷送醫急救，無停電的災情，還在確認是否有停水情況。尚未接獲有通訊受阻情形的報告。

日本首相岸田文雄將近凌晨1時在緊急記者會上說：「已與發生地震的地區警消、高知縣宿毛市公所、愛媛縣愛南町公所取得聯繫，共同擁有資訊。目前尚未接獲有人員受害的情形。」

岸田表示，伊方核電廠（位於愛媛縣西宇和郡伊方町）尚未接獲有受損等的報告。

岸田還說，已下令出動直升機持續掌握狀況，如果發現有災情，會做好萬全的救災應對。

地震 日本 記者會

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