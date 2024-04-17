擔憂AI遭利用於剝削女性 英國將以刑法伺候製作露骨深偽內容者

隨著人們對利用人工智慧（AI）剝削和騷擾女性的擔憂日益加深，在英格蘭和威爾斯製作露骨的深偽內容，可能會觸犯刑法。

英國司法部16日宣布，根據一項法律草案，任何未經他人同意而製作其他成年人的此類圖像或影片者—即使無意分享—都將面臨犯罪記錄和無上限的罰款。在英格蘭和威爾斯，未經對方同意而分享露骨深偽內容者已是違法，將面臨牢獄之災。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，深偽是經過AI處理的圖像或影片，給人一種某人曾做過或說過一些他們沒有做過或說過事情的印象。

CNN指出，英國受害者和保護大臣法里絲（Laura Farris）16日對ITV表示，據她所知，英國境內的這兩個王國（英格蘭及威爾斯）將成為舉世率先禁止製作深偽色情內容的地區。

根據這項法律草案，此類內容將包括色情圖像和裸體深偽，無論對象是否從事色情行為。

英國將透過刑事司法法案（CJB）的修法，引入英格蘭和威爾斯的這項新罪行，目前該法案正在議會審議。去年，線上安全法（ OSA）的修法已將英格蘭和威爾斯分享深偽色情圖片定為犯罪行為。

這項新罪行僅適用於成年人，因為根據現有的英格蘭和威爾斯法規，製作未成年人的深偽性圖像已是犯罪行為。

Deepfakes的製作，包括在未經女性同意情況下將女性的臉部疊加到露骨的色情圖像上。泰勒絲可能是這種做法最受矚目的受害者。今年1月這位歌手的此類照片在X上流傳，在被刪除前已累積了數千萬觀看次數。

美國兩黨國會議員所組成的一個小組，今年1月也提出一項民法草案，若獲通過，將允許露骨深偽的受害人控告未經本人同意製作與分享此類內容的人。

歐盟也提出了一項指令，將製作露骨的深度偽造品定為犯罪。 如果該規則獲得通過，歐盟27個成員國將必須制定相應的國家法律。