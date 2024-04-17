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巴黎推出首次「文化奧運」 結合運動與藝術

中央社／ 巴黎17日專電

運動與文化，一動一靜，將在2024巴黎奧運首次完美結合。在巴黎奧運期間，法國將推出近2500項展演計畫的「文化奧運」，廣邀各國藝術家共同展開一場文化運動會，台灣團隊也不缺席。

巴黎奧運進入倒數100天，今天在希臘奧林匹亞舉行聖火點燃儀式。法國作為文化大國，在運動賽事之外，還有一大亮點，就是同一期間舉辦的「文化奧運」（Olympiade Culturelle），近2500項藝文活動將在以巴黎為中心的全法國展開，邀各國共同參與文化的運動會。

從運動到藝術，如現代奧運之父古柏坦（Pierre deCoubertin）所說：「從力量到思想」，是奧林匹亞的重要精神。藉著2024巴黎奧運，藝術與運動將進行交流對話，提供全球藝術家呈現的舞台。

巴黎奧運強調「文化關注」，法國700多個城市規劃推出近2500項藝文計畫，共計6萬多場次展演，從時尚與運動特展，到法蘭西劇院（Comédie-Française）戲劇演出，再到巴黎和里昂的舞蹈表演。

活動在古蹟、公共空間、藝文聚落與運動場館中呈現，各大藝文展館和博物館也端出自己與奧運相關的拿手好菜，爭取今年夏天即將到訪的1600萬名全球訪客，且8成活動為免費參與。

巴黎奧委會也開放各項與各國藝文團隊遞交申請，審核過後可獲得「文化奧運」標誌，成為同一時間展演的活動，並出現在文化奧運官網的互動地圖上，讓文化百花爭鳴。

巴黎東北邊的拉維特園區（Parc de la Villette）是巴黎最大藝文聚落，也是文化奧運主要場地之一。20座與法國不同建築學院合作設計的臨時展館拔地而起，除了法國館外，另一半則是遴選全球主要文化輸出國進行展演，推出專屬節目單，台灣也是其中之一。

去年9月文化部長史哲訪法，參訪拉維特園區等地。他當時向中央社表示，今年是巴黎台灣文化中心30週年，又逢巴黎奧運，已經承租場地作為台灣館，「台灣不會缺席」。

屆時拉維特園區將有如「文化競技場」，各國大小場館爭奇鬥豔，他希望大膽地以台灣內容為基礎，展現文化與科技的結合。

巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（TonyEstanguet）表示，「藉由首次的文化奧運活動，我們展現了團結彼此的精神。藉此機會慶祝運動與文化之間的共通之處，以及兩者間相近的價值、思想和多元性。」

巴黎奧運 法國 運動

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