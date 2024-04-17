台積電與三星鏖戰10年 台灣百大企業市值超越南韓百大

南韓中央日報17日報導，台灣的前百大企業無論在市值總和與營業利益上面，過去10年已超車南韓百大企業。文章指出，半導體巨擘台積電與三星的消長，是主因。

這裡說的企業已經將金融業、控股、特殊目的公司（SPC）排除在外。南韓百大企業2023年的營業利益為71.6491兆韓元（約新台幣1.7兆元），比2013年的88.1953兆韓元（約新台幣2.06兆元）衰退18.8%。

台灣百大企業在同一時期的營業利益增幅為136.6%，達到86.096兆韓元（約新台幣2.01兆元）。

南韓百大企業2023年市值比2013年增加88.9%，來到1565兆4222億韓元（約新台幣36.6兆元），台灣百大企業市值在10年間的增幅為205%，1694兆8700億韓元（約新台幣39.7兆元）。

報導分析，南韓被超車的主因是台積電與三星的消長。2023年底，三星電子的市值為468兆6279億韓元（近新台幣11兆元），台積電則為645兆5566億韓元（約新台幣15兆元），領先三星177兆韓元（約新台幣4兆元）。