台灣公民團體歐洲議會分享對抗選舉資訊操弄經驗

歐洲議會6月改選，外國勢力介入操弄資訊的議題正熱，台灣公民團體代表在歐洲議會分享經驗，議員們表示台灣處於網路資訊戰的前線，所展現的對抗能力和韌性對歐洲十分具有參考性。

歐洲議會（European Parliament）跨黨團議員與駐歐盟代表處今天共同舉行論壇，探討台灣1月大選面對外來勢力資訊戰的經驗對歐盟的啟示。

立陶宛籍議員奧什特列維丘斯（PetrasAuštrevičius）首先恭喜台灣在中國介入操弄資訊下再次展現民主勝利，「有一隻如此巨大的紅龍在身邊，每天感受它的存在，這樣的經驗是歐洲聯盟（EU）必須學習的」，他說，因為歐盟也面臨不只中國，還有俄羅斯及其他獨裁政權試圖掌控西方資訊空間的情況。

捷克籍綠黨議員葛洛娃（Markéta Gregorová）也說她對台灣對抗來自中國不對稱的敵意資訊攻擊經驗非常好奇，「恐怕沒有其他人是比你們更好的學習對象」，尤其人工智慧（AI）等資訊科技快速進展，台灣民間如何創新應對很值得參考。

葛洛娃還說，台灣這次大選帶給世界另一個珍貴之處就是「希望」，包括選舉仍能公平進行的希望，以及透過務實的政策、持續重視媒體可信度，外來干預可被成功反擊的希望。

台灣民主實驗室執行長吳銘軒分享總統大選期間假民調從來源可疑網路媒體到親中媒體跟進擴大操作的手法，還有中國捏造一本詆譭總統蔡英文的電子書後，再透過生成式AI製造大量假新聞報導，以偽裝可信度並擴大散布。

他並舉出台灣選前一份民調的交叉分析顯示，國民黨支持者有近半認為美國該對俄羅斯入侵烏克蘭負責，而非發動戰爭的俄國，代表中俄合作扭曲資訊的成效。

台灣資訊環境研究中心（IORG）共同主持人游知澔則分析中國對台資訊操弄的策略在於分化民眾、貶低民主政府和盟友、美化中共模式等，並發現抖音海外版TikTok上出現「兩顆茶葉蛋」等中國官方代理人帳號，協助中國操弄對台資訊。

游知澔表示，因應資訊戰需建立公眾信任，作法包括提供有證據支持的公開報告並將調查方式透明化。他也強調，投入此領域的公民團體目標在於幫助民眾做出以正確資訊為基礎的決定，而不是要為民眾做決定。

「真的假的」（Cofacts）訊息查證協作社群共同發起人李比鄰分享該社群已擴及全球，所使用的AI聊天機器人可支援中、英、泰、韓、日等5種語言，甚至在俄羅斯也有用戶。針對生成式AI的發展，他們也在開發大型語言模型，以創新方式對抗不實資訊，並使這些方式不只在台灣而是全世界都能運用。

她並提醒，資訊操弄模式不僅出現在俄國對東歐及波羅的海國家，或歐洲、中東，中國也將技術和資金分享到非洲，從突尼西亞到南非，因此值得關切的範圍更廣。

台灣事實查核中心國際事務主任何蕙安歸納，台灣大選期間不實資訊的主要論述包括增加對政府的不信任、散播對台海戰爭的恐懼和對美國的不信任，且中國手法變得更隱蔽，例如深化利用在地協作者、操作所謂「外洩文件」等。

對於歐洲議員們關切生成式AI運用在資訊操弄的情況，她舉例大選期間出現過深偽（deepfake）技術製作賴清德宣布支持對手的假影片，還有TikTok母公司在選前推出簡易影音生成工具CapCut，使文字快速轉換成影片，更利於不實資訊傳播。

法務部調查局研究委員劉文斌分享中國跨海操弄訊息的網絡和節點十分龐大，在地協作者又比AI機器人更會說故事、更具擴散傳播力，中國透過跨兩岸的政商網絡接觸、招募台灣在地協作者，在對台資訊戰扮演重要角色。

他指出對抗認知作戰的三種行動，包括立即澄清不實資訊、在相關法令支持下打擊操作節點，以及先發制人，使中共信用破產。

2021年歐洲議會「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）訪台團成員之一的希臘籍議員克爾索斯（Georgios Kyrtsos），除了讚揚台灣在對抗不實資訊領域表現先進，也感嘆這些網路工具對上了年紀的人有難度。駐歐盟代表李淳半開玩笑安慰他，把技術交給年輕人就好，他們有專業，我們就更著力於提供他們所需資源。

李淳表示，這些公民團體的影響力能超越台灣範圍，向全球分享經驗，因此他這次任務就是為台灣非政府組織與歐洲機構建立連結，不只在歐盟總部，也到訪歐盟成員國。

論壇結束後，公民團體代表隨即前往下一站捷克。