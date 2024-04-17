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拜習通話後美中官員互動一波波 防長對話終實現

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國防部長奧斯丁（右圖，美聯社）16日與中方防長董軍（左圖，取材自微信公眾號）通電話。
美國防部長奧斯丁（右圖，美聯社）16日與中方防長董軍（左圖，取材自微信公眾號）通電話。

繼拜習通話、美財長和亞太助卿接力訪陸後，美中從國防、財政到文化等各領域官員展開密切互動，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）16日與中方防長董軍通電話，奧斯丁重申美國的「一個中國」政策，與強調台海和平穩定的重要性。

這是美中防長暌違一年半來的對話，也是董軍今年初上台後，首次與奧斯丁對話。

光是16日，就有美中防長通話、財長葉倫（Janet Yellen）會晤美中經濟與財政工作小組，以及國務院負責教育與文化的助理國務卿賽特菲爾德（Lee Satterfield）會晤中國大陸文化和與旅遊部副部長李群。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）才剛結束訪陸行程，美方已預告，國務卿布林肯（Antony Blinken）將很快訪陸。

美中在去年11月和今年4月的拜習會談，均設定「恢復軍事溝通管道」為進展，其中最為關鍵的就是美中防長對話，終在16日落實；奧斯丁前一次與中國防長對話，是2022年11月在柬埔寨，會晤當時的中國大陸國防部長魏鳳和。

五角大廈表示，奧斯丁16日與董軍視訊通話，談及俄烏戰爭、北韓問題和在南海的航行自由；此外，奧斯丁重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策，也強調台海和平穩定的重要性。

葉倫上周訪問中國大陸，16日在華府會晤美中經濟與財政工作小組領袖；這兩個工作小組的成立，是拜習2022年峇厘島峰會的共識。

財政部指出，葉倫特別聽取經濟工作小組針對平衡的經濟成長，以及財政工作小組針對洗錢防制的工作進展。

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