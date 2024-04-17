美中防長通話 一年半來首次實質會談

美國國務院亞太助卿康達訪問中國大陸，會晤大陸外交部副部長馬朝旭等中方官員，討論中東、中方支持俄國國防工業及台海等議題；康達並會晤大陸國台辦副主任仇開明，強調維護台海和平穩定的重要性，重申美國的「一個中國」政策。

康達訪陸之際，美國國防部發表聲明，表示美國國防部長奧斯丁十六日透過視訊與中國大陸國防部長董軍通話。這是美中國防部長近十八個月來首次實質會談。美國國防部說，雙方談及俄烏戰爭、北韓問題，以及華府對一個中國政策的承諾。

聲明中表示，兩人討論美中防務關係及地區和全球安全問題，奧斯丁強調美中軍事交流管道保持暢通的重要性。奧斯丁還重申，美國將繼續在國際法允許的任何地方，以安全、負責任的方式飛行、航行和作業，並強調尊重國際法保障的公海航行自由的重要性，特別是在南海。

奧斯丁曾於二○二二年十一月在柬埔寨與時任大陸防長魏鳳和會面；繼任的李尚福去年六月曾與奧斯丁在新加坡的國防會議短暫握手交談，但未正式舉行會議。

在大陸，康達此行與仇開明會見，罕見的安排凸顯美中雙方對台海問題的接觸更加深入，時值準總統賴清德五二○就任前夕，美中台互動引起關注。不過大陸方面僅有外交部披露與美方會談內容、陸方闡明在台灣問題等立場，大陸國台辦深夜僅證實，仇開明十五日會見康達和貝莎蘭一行，闡明了中方關於台灣問題的原則立場。

美國國務院發布聲明表示，康達和美國駐中國大陸大使伯恩斯一道會晤馬朝旭與中方外交部北美大洋洲司長楊濤。美中雙方舉行深入、坦率且具建設性的對談，作為維持溝通管道暢通及負責任管理美中競爭的一部分；這次的訪問是基於美中近日外交互動，以管理美中存在分歧及合作的領域，同時減少誤判風險。

據美國國務院轉述，會談主題包含雙邊、區域及全球議題，例如中東、中華人民共和國對俄羅斯國防工業基礎的支持、兩岸議題、南海，以及北韓；美方強調致力於促進自身與盟友夥伴的利益和價值觀之立場。

此外，美國國務院表示，康達與貝莎蘭會晤國台辦副主任仇開明，討論兩岸議題；康達與貝莎蘭強調維持台海和平穩定的重要性，並重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策沒有改變。