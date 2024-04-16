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阿曼暴雨洪水18人喪生 鄰國阿聯排水大亂

中央社／ 開羅16日專電

位於西亞地區的阿曼王國14日發生洪水，已造成至少18人死亡，多是學童。風雨也在隔天轉至阿拉伯聯合大公國（阿聯），並造成缺乏排水系統的道路嚴重積水，導致機關學校關閉。

據阿曼官媒「阿曼通訊社」（Oman News Agency）報導，從14日開始，阿曼即遭受猛烈的雷電、暴雨和強風襲擊，導致阿曼北部和東部多個地區出現山洪。已發現超過10人被湧出的河水沖走後喪生，另有5人失蹤。

阿曼15日召開部長會議，在聲明中對阿沙基亞省（A'Sharqiyah）的亡者及其家屬表示哀悼和同情。阿曼教育部也在當日關閉多數地區的學校，以防洪水再次來襲，多條道路也因此封閉。阿曼空軍並出動直升機協助救援受困的數十位民眾。

風暴也在15日晚間開始波及周邊其他海灣國家，包括巴林和阿聯。

阿聯有部分高速公路路段被洪水淹沒。在阿聯第二大商業城市杜拜，到處可見車輛被遺棄在道路上。當局還派出油罐車在街道和高速公路上抽走積水。

阿聯是乾旱型海灣國家，降雨並不常見，只會在冬季出現，因此許多地區和道路都缺乏排水系統，導致洪水一來即產生嚴重氾濫。

阿聯當局估算，杜拜在15日上午降雨量超過30毫米，全天降雨量可能高達128毫米。

暴雨狂風也擾亂杜拜國際機場的航班。

阿聯各地多數學校已在15日緊急關閉，政府機構員工也以遠距方式在家辦公。

杜拜 洪水 雨量

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