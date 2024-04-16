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美中防長通話一年半來首次 美重申一中政策
路透、法新社引述五角大廈聲明報導，美國國防部長奧斯丁與中國大陸國防部長董軍16日舉行視訊通話，是美中防長18個月以來首度實質對話。兩人討論美中國防關係以及區域和全球安全議題，奧斯丁強調尊重國際法所保障的公海航行自由重要性，特別是在南海。
美國國防部指出，兩人談及俄烏戰爭、北韓問題。奧斯丁並重申美方依然維持長期存在的一個中國政策，他也再度肯認台海和平穩定的重要性。
奧斯丁並重申美國將持續在國際法容許範圍內，安全且負責任的從事飛行、航行和作業。隨著近期美中兩軍人員之間已有數次對話，他也強調保持美中軍方之間對話管道暢通的重要。
奧斯丁上次和中國防長有重要互動，是2022年11月在柬埔寨與時任的魏鳳和會面；繼任的李尚福去年6月曾與奧斯丁在新加坡的國防會議短暫握手交談，但未正式舉行會議。
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