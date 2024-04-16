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索羅門群島大選將登場 選後暴動山雨欲來唐人街嚴防

中央社／ 荷尼阿拉16日綜合外電報導

大洋洲國家索羅門群島明天將舉行全國大選，堅韌頑強的唐人街地區今天為選後恐爆發暴力事件預作準備。店家無不擔心一旦親北京的領導人連任成功，當地會再度成為被攻擊的目標。

法新社報導，2019年和2021年暴動期間，這個商業區遭到暴民肆虐，中國對這個太平洋島國政府影響力日增而引發民怨是其中部分原因。

唐人街地區店主梅塔拉（Ruth Maetala）於全國大選前夕表示，大選紛擾落幕前，她的二手衣店會一直關閉。

她告訴法新社：「我們會從明天關店至19日，提防有什麼事情發生。」

種族暴力事件促使澳洲為首的索羅門群島維和任務團於2003年至2017年間運作，北京當局於2006年選舉暴動後撤離許多華人。

但是2021年的騷動尤其令人觸目驚心，唐人街整個街區被人縱火，有至少3人喪命，燻黑的建築廢棄至今。

當地人現在把當年發生的事稱為「火劫」。

梅塔拉說：「我是在那場火劫之前兩週開店，當時一片火海。」

唐人街地區位在首都荷尼阿拉（Honiara）郊外，已陸續有民眾搬回來。

但是當地中國人開的店家已為數不多，其餘遭破壞商店的混凝土外牆破敗且內部空無一物，並且遭人搗毀和塗鴉。

有人用噴漆寫道：「中國人，滾回去。」

擔任警衛的塞尼（Robinson Seni）說：「中國店家回不來，因為此地沒有他們容身之處，沒有地方給他們開店。」

店主安德森（Talina Anderson）說，基於安全的考量，選舉季節期間會僱用「一些當地人」幫她照顧生意。

她說：「我有僱用一些在上次暴動中蒙受經濟打擊的人。他們失業，一貧如洗。」

位在荷尼阿拉巿中心的中國大使館周圍已於選前倉促豎立一道鋼製柵欄。

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