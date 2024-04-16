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潑水節假期後 泰國政壇將討論內閣改組可能性

中央社／ 曼谷16日專電

泰國總理賽塔去年9月上任至今半年多，可能將迎來新政府首次的內閣改組。賽塔昨天表示，潑水節假期結束後，將會邀請各方討論內閣改組的可能性。

泰國政壇近來盛傳內閣將進行改組，不過12日到16日是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran）連假，賽塔（Srettha Thavisin）13日接受泰媒採訪時表示：「這件事今天、明天或後天都不會發生。」賽塔沒有完全否認改組的可能性，他表示如果有內閣改組，重點在於部長們是否適任。

曼谷郵報（Bangkok）報導，賽塔昨天受訪時鬆口表示，如果要內閣改組，將會先和各方討論，包括總理府秘書長、執政聯盟裡各黨的領袖以及執政黨為泰黨（Pheu Thai）的領袖。媒體追問這樣的討論是否會在宋干節連假結束之後登場，賽塔表示：「沒錯。」

至於內閣改組將會是大幅或是微幅改組，賽塔僅表示，這會在宋干節連假結束後的會議中討論；是否擔憂改組可能引起反彈，賽塔表示，不會有任何衝突或緊張情勢，「畢竟不一定會有內閣改組。」

曼谷郵報引述為泰黨不具名消息來源指出，賽塔將卸下兼任的財政部長職位，改為兼任國防部長，泰國證券交易所主席皮猜（Pichai Chunhavajira）將出任財政部長，皮猜和交通部長蘇利亞（SuriyaJuangroongruangkit）都將兼任副總理。

國防部長蘇廷（Sutin Klungsang）和公共衛生部長春楠（Cholnan Srikaew）將卸下職位，轉去負責為泰黨在國會的事務和戰略。

公共衛生部長一職將由副總理宋薩（SomsakThepsuthin）兼任，觀光暨體育部長蘇達萬（SudawanWangsuphakijkosol）和文化部長伸薩（SermsakPongpanich）將互相對調。

去年5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第2大黨為泰黨和擁有71席的第3大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔為總理候選人。賽塔在8月22日的國會總理選舉中，順利當選為泰國第30任總理，並在9月5日走馬上任。

內閣 泰國 潑水節 賽塔

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