快訊

容易被騙3星座！金牛被熟人害、雙魚同情心氾濫、「他」自認聰明好騙TOP1

113會考社會科／國際要聞、公民時事全收錄 最新命題趨勢、模擬考古題一次看

「唐鳳不是當官的料」知情人士曝黃彥男任數位部長 No.1任務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本外交藍皮書又將獨島列領土！南韓政府召喚日本大使抗議

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓外交部今天召見日本駐南韓大使，針對日本政府在《外交藍皮書》中提出獨島（日本稱「竹島」）為日本領土的主張表達強烈抗議，並敦促日方撤回。美聯社
南韓外交部今天召見日本駐南韓大使，針對日本政府在《外交藍皮書》中提出獨島（日本稱「竹島」）為日本領土的主張表達強烈抗議，並敦促日方撤回。美聯社

南韓外交部今天召見日本駐南韓大使，針對日本政府在《外交藍皮書》中提出獨島（日本稱「竹島」）為日本領土的主張表達強烈抗議，並敦促日方撤回。

韓聯社報導，南韓外交部當天以發言人名義發表評論闡明上述立場。南韓外交部表示，獨島在歷史、地理和國際法上均明確屬於南韓領土，日本政府當天發表《外交藍皮書》再次提出不當領土主張，韓方對此表示強烈抗議。

南韓外交部強調，政府明確重申，日方對大韓民國固有領土獨島的任何主張都不會對韓方主權產生絲毫影響，今後將繼續堅決捍衛國家領土主權。

日本外務省每年4月發表記述近期國際局勢和外交活動的《外交藍皮書》。今年的《外交藍皮書》再次聲稱竹島是日本領土。

獨島位於東海，由兩個主要島嶼組成，另有30個小型岩礁，南韓1954年起就宣稱擁有獨島主權，並派海岸巡防隊駐紮。

南韓 外交部 日本

延伸閱讀

快閃2天！台北遠東清酒宴 日本酒大師松崎晴雄親臨分享

為花蓮強震災民打氣 日本沙雕師在福隆沙灘創作「台灣加油」

日本賞櫻避人潮！北秋田「追櫻秘境3選」

日本廢棄COVID-19疫苗2.4億劑 官員：不認為浪費

相關新聞

日本外交藍皮書又將獨島列領土！南韓政府召喚日本大使抗議

南韓外交部今天召見日本駐南韓大使，針對日本政府在《外交藍皮書》中提出獨島（日本稱「竹島」）為日本領土的主張表達強烈抗議，...

雪梨教堂砍人案釀4傷！15歲凶嫌揮刀狂刺佈道主教 警方定調恐攻

澳洲雪梨上周末才發生大型商場隨機砍人事件，15日晚間又傳出一名東方亞述教會主教佈道遇刺，造成包含主教在內至少4人受傷，當...

兒童鼻上皮細胞 較能抵抗新冠病毒

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】成年人比兒童更容易感染新冠病毒，原因竟與鼻上皮細胞有關！英國研究指出，兒童的鼻內膜組織更能有效抵禦新冠病毒，而澳洲研究團隊也同樣得出相同結果，推測可能與兒童時期所接觸的抗

華府直擊／美國亞太助卿康達訪北京 罕見會晤國台辦官員有一層言外之意

美國亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）訪問北京，美國國務院事後聲明罕見提到，康達會晤國台辦官員；從美中關係近期互動來看，康達在美日菲峰會之後、國務卿布林肯（Antony Blinken）訪陸及台灣5月20日舉行總統就職典禮前，先一步登陸，其實有一層言外之意。...

研究報告曝：若台海衝突延燒到夏威夷 北約恐被捲入

北約防衛學院（NATO Defense College）15日發表報告稱，若台海發生衝突，且戰火蔓延至美國在太平洋的領土...

雪梨隨機砍死6人「疑鎖定女性」 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件，6名死者中有5人都是女性。對此，凶嫌父母15日打破沉默表示，患有嚴重精神疾病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。