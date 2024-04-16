日本外交藍皮書又將獨島列領土！南韓政府召喚日本大使抗議

南韓外交部今天召見日本駐南韓大使，針對日本政府在《外交藍皮書》中提出獨島（日本稱「竹島」）為日本領土的主張表達強烈抗議，並敦促日方撤回。

韓聯社報導，南韓外交部當天以發言人名義發表評論闡明上述立場。南韓外交部表示，獨島在歷史、地理和國際法上均明確屬於南韓領土，日本政府當天發表《外交藍皮書》再次提出不當領土主張，韓方對此表示強烈抗議。

南韓外交部強調，政府明確重申，日方對大韓民國固有領土獨島的任何主張都不會對韓方主權產生絲毫影響，今後將繼續堅決捍衛國家領土主權。

日本外務省每年4月發表記述近期國際局勢和外交活動的《外交藍皮書》。今年的《外交藍皮書》再次聲稱竹島是日本領土。

獨島位於東海，由兩個主要島嶼組成，另有30個小型岩礁，南韓1954年起就宣稱擁有獨島主權，並派海岸巡防隊駐紮。