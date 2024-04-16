日本山口縣隧道連環車禍 釀1死1傷

日本山陽自動車道（簡稱山陽道）山口縣周南市路段、往山口市方向的富岡隧道今天凌晨發生連環車禍，至少捲入10輛車，並造成1死1傷，也導致山陽道部分路段暫停通行。

讀賣新聞、朝日電視台報導，山口縣警察本部說明，今天凌晨0時30分左右獲報「發生連環車禍」，包含大貨車在內的至少10輛車被捲入這起事件。

而這起事件造成2名男子受傷送醫，其中1人傷勢嚴重送醫後宣告不治，另外1人雖然受傷但仍有意識可以說話。

而警方也確認車禍發生前，1輛大貨車在隧道內且距離車禍現場約200公尺處起火。不過尚不清楚這起事件是否跟連環車禍有關。

受到這起事故影響，山陽道的周南市部分路段截至今天上午10時30分仍被封閉，分別為往神戶方向的德山西至德山東交流道，以及往山口市方向的熊毛至德山西交流道。