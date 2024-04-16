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台南農業局「農產外交」 芭樂鳳梨行銷多倫多

中央社／ 多倫多15日專電

台南市政府農業局今天帶著大批蔬果、農漁產品來到多倫多，與今年成立滿30周年的加拿大國華超市攜手推動台灣「農產外交」。

國華超市「台南食品節」系列活動於多倫多揭開序幕之際，僑民也從四面八方趕到超市，歡喜採購紅心芭樂、金鑽鳳梨等家鄉農特產品。

「國華台南芭樂節」揭幕儀式伊始，台南市農業局長李建裕即以挑伕造型亮相，一一介紹千里之外、來自台南的芭樂、鳳梨、紅龍果、虱目魚、烏魚子、關廟麵、產銷履歷越光米、有機蔬菜和牛蒡等各色產品。

李建裕向中央社表示，這次台南市與加拿大國華超市合作，預估一整年會持續運來250公噸芭樂、50公噸鳳梨、30公噸紅龍果以及兩個貨櫃的加工產品，將台南優良農特產品推薦給加拿大東西兩岸，包括大溫哥華和多倫多地區各界好友。

這是李建裕第4度來加推廣台南農特產品；從之前的台南麻豆文旦、紅柚，到這一回主打芭樂、鳯梨，均在僑界引起轟動。明年台南市還打算在加拿大推廣紅龍果、芒果等水果。

李建裕表示，今年是台南建城400年，台南用美食和世界各國「交陪」做朋友；目前除了和日、韓、紐、澳、新、馬等國往來，也在美、加建立農特產品合作。

應邀剪綵的嘉賓包括駐多倫多台北經濟文化辦事處長陳錦玲、僑教中心主任藍柏青、台灣貿易中心主任李身偉及當地僑領。多倫多農產品貿易商、通路商、大宗採購及零售業者也在現場深入了解台南農漁暨加工產品，開創更多合作可能性。

陳錦玲致詞時，特別感謝今年滿30歲的加拿大國華超市多年來堅持只賣最好的台灣食品，為僑民提供最道地台灣味，30年成就斐然，在加拿大已是「不可或缺的存在」。

陳錦玲表示，台南市農業局來加拓展「農產外交」，不但帶來最好的台灣食品，促進台加經貿交流，更是去年12月台加簽署「投資促進及保障協議（FIPA）」的最佳體現。

現年65歲的國華超市董事長周怡華則致詞感謝生命中的許多「貴人」，並遙想國華超市進口台灣產品30年，如何從散櫃、小櫃，到現在幾乎每天出一個貨櫃，持續將台灣好東西推廣到加拿大，在不同族裔社區裡發揚光大。

周怡華談到，國華超市在大溫哥華地區即將有第二個門市，她期許自己的女兒能在下一個30年好好接棒。

加拿大 台南 超市

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