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小馬可仕：不打算開放美國使用更多菲律賓基地

中央社／ 記者陳妍君馬尼拉15日專電
菲律賓總統小馬可仕。美聯社
菲律賓總統小馬可仕。美聯社

菲律賓總統小馬可仕今天說，馬尼拉當局沒有計劃開放更多境內基地供美國使用。不過，若菲律賓軍人在南海因其他國家的攻擊而身亡，菲美「共同防禦條約」就會啟動。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天出席菲律賓外國記者協會成立50週年論壇。他致詞時表示，這次論壇對他個人和身為總統而言，都意義深遠。

小馬可仕說，50年前，他的父親、前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）曾受邀參加菲律賓外國記者協會論壇，「50年後，我站在這裡，以總統的身分向你們致詞，慶祝這個黃金週年（golden anniversary）並繼承這一重要的媒體傳統」。

關於馬尼拉當局政策，他告訴在場媒體：「我執政初期就說過，我們不會將任何一吋領土讓給任何外國勢力。我們必須竭盡全力捍衛我們的主權，行使我們的主權權利和管轄權，並維護我們的國家利益。」

媒體提問，馬尼拉是否計劃開放更多基地給美軍使用，例如鄰近台灣、戰略地位重要的巴丹群島省（Batanes）。

小馬可仕說：「不，絕對沒有。菲律賓不計劃建立更多基地或允許（美軍）使用更多基地。」

菲美兩國於2014年簽署「加強國防合作協議」（EDCA），允許美方安排更多官兵輪駐菲律賓，共用菲國軍事基地、興建軍事設施。

根據「加強國防合作協議」，菲方目前同意美軍使用境內9處戰略據點。

馬尼拉當局原本同意美軍使用境內5個戰略據點。小馬可仕上任後，新增4個據點供美軍使用，其中3處位於菲律賓北部，鄰近台灣的戰略意義備受關注。

記者也問小馬可仕，是否憂心允許美軍使用這些據點，會激起北京在南海的強烈行動，或認為這些據點可以在美中爆發衝突時，為菲律賓提供保護。

小馬可仕說，並非開放美軍使用菲律賓戰略據點才導致中國在南海這些行為，這些行為「之前就已經發生」。

他表示，開放美軍使用更多境內戰略據點「是對南海發生事態的回應」。

中菲南海主權爭議近年來升溫，馬尼拉指控中方向菲律賓補給船噴射強力水柱、用雷射光瞄準補給船，甚至碰撞菲律賓海巡船，引發國際關注。

菲律賓最近一次赴南海補給時，3名海軍人員因中方發射高壓水柱受傷，外界關心菲美「共同防禦條約」（MDT）是否將因中方的攻擊行為而啟動。

小馬可仕說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已經表態，如果任何菲律賓軍人因另一個國家的攻擊或侵略行為而喪生，菲美「共同防禦條約」就會啟動。

他強調，若菲律賓軍人因另一個國家的攻擊而身亡，無論攻擊的一方是海上民兵船、海警隊或海軍艦艇，都會觸發菲美「共同防禦條約」。

馬尼拉與華府於1951年簽署共同防禦條約，承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應。

美國總統拜登（Joe Biden）上週與日本首相岸田文雄及小馬可仕舉行三邊會談時承諾，在南海對菲律賓機艦或武裝部隊的攻擊，也涵蓋在美菲「共同防禦條約」適用範圍。

小馬可仕 美軍 菲律賓

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