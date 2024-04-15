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戴克辛盼妹妹盈拉返回泰國 總理賽塔表示歡迎

中央社／ 曼谷15日專電
泰國前總理戴克辛流亡多年返國後，表態希望他的妹妹、流亡前總理盈拉也能返國。 圖／法新社
泰國前總理戴克辛流亡多年返國後，表態希望他的妹妹、流亡前總理盈拉也能返國。 圖／法新社

泰國前總理戴克辛流亡多年返國後，表態希望他的妹妹、流亡前總理盈拉也能返國。泰國總理賽塔表示，歡迎盈拉和所有政治犯返回泰國，只要政治犯都能返回，泰國就會往前邁進。

盈拉（Yingluck Shinawatra）在2011年就任總理，2014年因一起人事調動案被撤銷總理資格，2017年逃亡海外，身上背著多起貪污瀆職罪名。泰國最高法院去年12月和今年3月宣判兩起盈拉涉及的瀆職罪名不成立，輿論多認為這是在為盈拉返國鋪路。

盈拉所屬為泰黨（Pheu Thai）在去年5月國會大選後獲得組閣權，盈拉哥哥、曾流亡海外的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）已在去年8月返國，因為貪污案遭法院判處8年有期徒刑。戴克辛隨後申請王室特赦，刑期獲准從8年減為1年，戴克辛保外就醫半年後，已在今年2月下旬獲得假釋返家，並多次公開露面。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，戴克辛昨天在清邁（Chiangmai）表示，盈拉在海外應該會覺得寂寞而想要回家，他希望今年底前可以看到盈拉返回泰國，而他正在研究要如何達成這件事。

戴克辛表態後，賽塔（Srettha Thavisin ）昨天被泰國媒體問及此議題時表示，只要他們遵循法律程序返國，歡迎盈拉和所有政治犯返回泰國。他並表示，相信所有政治犯都會想要回家，當這些政治犯都能返國時，泰國就會往前邁進。

盈拉目前仍因稻米補貼案被法院判處5年有期徒刑，多數政治分析家認為，盈拉將可循戴克辛的模式返回泰國，但盈拉必須要先展現願意返國服刑的態度。

泰國 貪污 賽塔

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