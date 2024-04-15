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莫迪提大選政見 穆斯林憂宗教自由

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印度總理莫迪。歐新社
印度總理莫迪。歐新社

印度總理莫迪近日提出全國統一法典、2047成為已開發國家等政見，期能繼續連任。印度19日起將舉行全國選舉，莫迪14日特別提出人民黨的政見，包括擴張印度經濟、增加基礎建設與改善社福等措施。但其中，全國統一法典的政見讓穆斯林擔心宗教自由將被嚴重侵害。

民眾關心失業問題

根據《半島電視台》報導，由於印度人口眾多，將從4月19日起分區投票到6月1日，而人民黨近日也提出政見，包括讓印度經濟規模在2027年從3.7兆美元提升到5兆，2047年（也是印度脫離英國殖民百年）讓印度成為已開發國家，還有興建基礎建設、推動統一法典以改善性別不平等。

不過此次選舉中，民眾較關心的是失業、通膨與農業改革問題。據調查，有27%民眾關心失業、23%擔心通膨，因此，雖然莫迪因其印度教民族主義統治而獲得壓倒性的支持，但內部問題也成為人民黨施政隱憂。另外，莫迪推動的全國統一法典，因統一規範全國民眾結婚、離婚與繼承等規定，也引發穆斯林不滿。

擔心侵害宗教

路透社》提到，印度過去因宗教多元，允許讓各宗教可依本身教義規範結婚、離婚與繼承等規定，但許多印度教議員近年認為這樣太落伍，相關規定應該全民適用，卻也引發穆斯林批評侵害宗教自由，且人民黨近年來也對穆斯林多所打壓，讓外界相當擔心印度少數族群的人權狀況。

為此，人民黨也推出許多野心勃勃的計畫，包括70歲以上長者健保免費，推動家戶改用天然氣管線、取代傳統柴燒系統、提高微型貸款額度、興建3千萬戶免費社會住宅等，盼以財政政策壓低通膨、維持經濟動能與爭取更多選民支持。印度大選全球規模最大，各界都相當關注。

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