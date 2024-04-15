美日菲小多邊夥伴關係 呂宋經濟走廊戰略意義深

美國、日本、菲律賓領袖近日宣布啟動「呂宋經濟走廊」計畫，將改善菲律賓蘇比克灣、克拉克、馬尼拉和八打雁省的交通連結性，此舉除了促進經貿投資，戰略安全意義更不容忽視。

美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄及菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上週在白宮首度舉行3國領袖高峰會，宣布啟動「呂宋經濟走廊」計畫，是七大工業國集團（G7）為反制北京「一帶一路」倡議，提出的「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（PGI）在印太地區首例。

美日菲藉此建立「小多邊」（minilateral）夥伴關係，未來將展開三國人道援助與救災演習，以確保各國做好準備，能「無縫、迅速地合作應對任何危機或突發事件」。

三國聯合聲明指出，美日菲將致力於加速協調投資鐵路、港口現代化、清潔能源和半導體供應鏈與部署、農業企業，以及蘇比克灣民用港口升級等基礎建設，以進一步聯繫蘇比克灣、克拉克、馬尼拉和八打雁省（Batangas）這4個樞紐，推動經濟成長。

值得關注的是，美國和菲律賓選定的4個地點中，蘇比克灣、克拉克和馬尼拉都具有很強的戰略重要性。八打雁港則是繼馬尼拉之後的菲律賓第2大國際港。

馬尼拉是菲律賓首都，關鍵性不言可喻。蘇比克灣和克拉克是前美軍基地，又是離馬尼拉最近的2個機場；2023年4月菲律賓代理國防部長加維斯（CarlitoGalvez Jr.）透露，蘇比克灣原本是菲國計劃開放美軍使用的軍事據點之一，但因其「政治敏感性」而被小馬可仕否決。

加維斯告訴菲國媒體：「蘇比克灣是我們海軍基地所在地，也是經濟樞紐，我們知道那裡的政治敏感性。我們不想讓這些領域出現政治問題。」

蘇比克灣曾是美軍最大的海外基地之一。菲國參議院1991年否決菲律賓領土存在美國基地，使這處前美軍基地成為自由港。

如今，透過「呂宋經濟走廊」，美國和日本將可參與蘇比克灣民用港口升級，還有連通蘇比克灣、克拉克、馬尼拉等樞紐的基礎建設計畫，未來若區域爆發衝突，將有助於美日菲在呂宋島展開行動。

為此，菲律賓左翼組織「新愛國聯盟」（BAYAN）質疑，「呂宋經濟走廊」實際上是計劃把菲律賓最大的島嶼改造成開放美軍使用的「加強國防合作協議」（EDCA）據點，讓數千名外國軍人能隨時使用它。

菲美兩國於2014年簽署EDCA，允許美方安排更多官兵輪駐菲律賓，共用菲國軍事基地、興建軍事設施。菲方目前同意美軍使用境內9處戰略據點，其中5處位於菲律賓北部、離台灣較近的呂宋島。

新愛國聯盟表示，菲律賓和美國一年一度的「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演每年都在呂宋島多個省分進行。美日菲峰會啟動「呂宋經濟走廊」，顯示呂宋島上的外國軍事集結將升溫。

除了左翼團體，任內「親中遠美」的前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和小馬可仕長姐艾米．馬可仕（Imee Marcos）都對美軍重返蘇比克灣持反對態度。

杜特蒂2020年在國情咨文中說，第二次世界大戰期間，馬尼拉是全世界遭受破壞最嚴重的城市之一。若美軍在蘇比克灣設立基地，戰爭一旦爆發，將帶入核武，「這將導致菲律賓種族滅絕」。

杜特蒂在任時原本規劃多條鐵路，從位於中呂宋的蘇比克灣往南延伸到呂宋島西南部的八打雁省，另一條支線則直達呂宋島東南端的蘇索岡省（Sorsogon）；一旦完工，將大幅提高呂宋島交通便利性。

其中，北京原本承諾提供貸款給蘇比克灣-克拉克鐵路、菲律賓國家鐵路南線長途計畫，以及菲國南部民答那峨鐵路等3條鐵路建設計畫。然而，由於中國遲遲未回應杜特蒂政府的資金請求，小馬可仕上任後又受地緣政治因素影響，菲律賓最終放棄與北京協商。

中菲關係因南海主權爭端與美菲安全防衛合作而走下坡，對馬尼拉當局來說，受影響的不僅是這3條鐵路建設計畫。

菲律賓智庫「亞太進步之道基金會」（APPFI）研究員畢特洛（Lucio Pitlo III）說，澳洲格里菲斯大學（Griffith University）一份報告指出，與2022年相比，去年中國在菲律賓的建設投資額下滑100%，意謂去年中國在菲律賓沒有任何新的建設計畫或投資案。

畢特洛告訴中央社，在基礎建設投資方面，馬尼拉已經看到與北京發生南海主權爭議的衝擊。某種程度上，呂宋經濟走廊計畫試圖緩和菲律賓失去中國這個基礎建設合作夥伴的負面影響。

他表示，菲律賓需要更多半導體和再生能源投資，而美國為去風險化，試圖將一些投資從中國和其他國家轉移，因為擔心過度依賴或生產過度集中於少數幾個國家。

畢特洛說，菲律賓可以從這種盟友外包（ally-shoring）或友岸外包（friendshoring）的趨勢中受益，試著吸引來自美國、日本和其他國家的投資。「當然包括來自韓國，還有來自台灣的投資，轉移部分生產到菲律賓，我認為蘇比克灣到八打雁省之間這個地區已經有一些投資到位。」

至於現今情勢下，菲律賓與台灣是否有更多合作機會，畢特洛說，台灣在半導體生產方面處於領先地位，台灣和菲律賓又非常接近，雙方可從擴大經濟投資和貿易中受益。

他指出，三邊峰會上，美日菲討論到需要為半導體產業培養更多人才。菲律賓有豐富的勞動力供應，人才升級對菲國非常有利。

畢特洛說，台灣在這方面擁有專業知識，可以協助培訓菲律賓工人，使雙方都能從蓬勃發展的半導體產業獲得更多機會。