法新：以色列必回擊伊朗 問題在時機和方式

伊朗13日對以色列發起前所未見的無人機和飛彈攻擊，且是首度從本土直接攻以。安全事務分析師認為，以色列幾肯定會在某個階段報復，問題在於何時、用什麼方式。

法新社報導，中東已因以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）間的戰爭陷動盪之際，全球領袖呼籲各方冷靜，以色列最重要的盟友美國也敦促以色列不要採取軍事回應。

但幾名安全事務專家告訴法新社，他們幾乎不懷疑以色列遲早會反擊，但也指出以色列及其盟友面臨的巨大風險，更廣泛的中東地區也可能被捲入其中。以下彙整這些專家的看法。

● 以色列為何要報復？

以色列與伊朗多年來一直是檯面下衝突，包括暗殺、武裝襲擊和破壞活動，通常是透過盟友和代理人勢力。

伊朗昨晚首度直接攻擊以色列，發射數百枚飛彈和無人機。

安全顧問歐德宏（Stephane Audrand）說，即使無人機和飛彈幾乎全數被以色列及其盟友攔截，這波攻擊仍改變以色列與伊朗間的關係。

伊朗表示，這場攻擊是為報復他們駐敘利亞大馬士革使館區本月1日遭空襲，當時7名伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）成員陣亡，包括2名高階將領，外界普遍歸咎於以色列。

歐德宏說：「當以色列國土遭他國攻擊時，傳統上均採取零容忍政策。」他認為，以色列的現實迫使鷹派總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「不能不做出反應」。

曾任以色列國防軍（IDF）情報局長的智庫「國家安全研究所」（INSS）常務董事海曼（TamirHayman）也說，以色列肯定會在某個階段反擊。

他在社群平台X上預估：「以色列會在伊朗國土上回應。」

● 目標有哪些？

前以色列軍情機構「摩薩德」（Mossad）研究主管、現任特拉維夫智庫「國家安全研究所」（Institutefor National Security Studies）伊朗計畫負責人夏因（Sima Shine）夏因（Sima Shine）說：「以色列若要報復，會基於同樣架構：攻擊軍事地點，而非民用區域，且可能不是經濟目標。」

歐德宏說，要避免情勢進一步惡化，「以色列必須控制自己只能襲擊符合慣例的地點，例如飛彈據點或無人機工廠」。

耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University ofJerusalem）杜魯門研究中心（Truman Institute）的伊朗事務專家莫哈維（Menahem Merhavy）說，伊朗的攻擊似乎有意避免以方重大傷亡。

瑞士日內瓦「阿拉伯和地中海世界研究中心」（Study and Research Center for the Arab andMediterranean World）主任阿比迪（Hasni Abidi）也認為，伊朗攻擊以色列的方式「有所克制」。

阿比迪說，伊朗的特定目標是避免以色列做出強硬回應，危及伊朗的核計畫。多年來，伊朗核計畫一直是兩國緊張關係的核心，以色列指控伊朗謀求核武器，伊朗則予以否認。

歐德宏指出，尼坦雅胡與極右翼聯盟夥伴合組的政府正處於不穩定狀態，在他爭取延續政治權力之際，「核議題有惡化的風險」。

● 有哪些風險？

特拉維夫大學（Tel Aviv University）的伊朗研究聯盟中心（Alliance Center for Iranian Studies）主任李特瓦克（Meir Litvak）說：「如果以色列以強力方式回應，情勢可能惡化及擴大。」

李特瓦克和其他觀察家都認為，戰爭擴大與否很大程度取決於以色列的反應，在加薩戰爭尚未結束之際，觸發與伊朗的戰爭不符以色列的利益，還可能引來美國拜登政府不悅。

莫哈維認為，一些盟國在這波攻擊中協防以色列，攔截許多來襲目標，以色列的因應行動也必須考慮這些盟國立場，「可以說，問題在於以色列是否會打破遊戲規則，公然攻擊伊朗國土」。

約旦等以色列盟友在阻止伊朗攻擊方面發揮的作用，和這波攻擊本身一樣前所未見。夏因說，這顯示以色列並不孤單，但也意味以色列不能專斷行動，「我認為以色列不能在未與美方商量的情況下報復…不只是商量，而是獲得華府批准」。

海曼預期以色列會在伊朗領土上扳回一城，但他建議以色列領袖等一段時間，「讓對方在不確定中煎熬」。

他在X平台上寫道：「時間站在我們這邊。只要防守成功，我們就可以明智思考、策劃和行動。」