法新：以色列必回擊伊朗 問題在時機和方式

伊朗13日對以色列發起前所未見的無人機和飛彈攻擊,且是首度從本土直接攻以。安全事務分析師認為,以色列幾肯定會在某個階段報復,問題在於何時、用什麼方式。

法新社報導,中東已因以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)間的戰爭陷動盪之際,全球領袖呼籲各方冷靜,以色列最重要的盟友美國也敦促以色列不要採取軍事回應。

但幾名安全事務專家告訴法新社,他們幾乎不懷疑以色列遲早會反擊,但也指出以色列及其盟友面臨的巨大風險,更廣泛的中東地區也可能被捲入其中。以下彙整這些專家的看法。

● 以色列為何要報復?

以色列與伊朗多年來一直是檯面下衝突,包括暗殺、武裝襲擊和破壞活動,通常是透過盟友和代理人勢力。

伊朗昨晚首度直接攻擊以色列,發射數百枚飛彈和無人機。

安全顧問歐德宏(Stephane Audrand)說,即使無人機和飛彈幾乎全數被以色列及其盟友攔截,這波攻擊仍改變以色列與伊朗間的關係。

伊朗表示,這場攻擊是為報復他們駐敘利亞大馬士革使館區本月1日遭空襲,當時7名伊朗革命衛隊(Revolutionary Guards)成員陣亡,包括2名高階將領,外界普遍歸咎於以色列。

歐德宏說:「當以色列國土遭他國攻擊時,傳統上均採取零容忍政策。」他認為,以色列的現實迫使鷹派總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)「不能不做出反應」。

曾任以色列國防軍(IDF)情報局長的智庫「國家安全研究所」(INSS)常務董事海曼(TamirHayman)也說,以色列肯定會在某個階段反擊。

他在社群平台X上預估:「以色列會在伊朗國土上回應。」

● 目標有哪些?

前以色列軍情機構「摩薩德」(Mossad)研究主管、現任特拉維夫智庫「國家安全研究所」(Institutefor National Security Studies)伊朗計畫負責人夏因(Sima Shine)夏因(Sima Shine)說:「以色列若要報復,會基於同樣架構:攻擊軍事地點,而非民用區域,且可能不是經濟目標。」

歐德宏說,要避免情勢進一步惡化,「以色列必須控制自己只能襲擊符合慣例的地點,例如飛彈據點或無人機工廠」。

耶路撒冷希伯來大學(Hebrew University ofJerusalem)杜魯門研究中心(Truman Institute)的伊朗事務專家莫哈維(Menahem Merhavy)說,伊朗的攻擊似乎有意避免以方重大傷亡。

瑞士日內瓦「阿拉伯和地中海世界研究中心」(Study and Research Center for the Arab andMediterranean World)主任阿比迪(Hasni Abidi)也認為,伊朗攻擊以色列的方式「有所克制」。

阿比迪說,伊朗的特定目標是避免以色列做出強硬回應,危及伊朗的核計畫。多年來,伊朗核計畫一直是兩國緊張關係的核心,以色列指控伊朗謀求核武器,伊朗則予以否認。

歐德宏指出,尼坦雅胡與極右翼聯盟夥伴合組的政府正處於不穩定狀態,在他爭取延續政治權力之際,「核議題有惡化的風險」。

● 有哪些風險?

特拉維夫大學(Tel Aviv University)的伊朗研究聯盟中心(Alliance Center for Iranian Studies)主任李特瓦克(Meir Litvak)說:「如果以色列以強力方式回應,情勢可能惡化及擴大。」

李特瓦克和其他觀察家都認為,戰爭擴大與否很大程度取決於以色列的反應,在加薩戰爭尚未結束之際,觸發與伊朗的戰爭不符以色列的利益,還可能引來美國拜登政府不悅。

莫哈維認為,一些盟國在這波攻擊中協防以色列,攔截許多來襲目標,以色列的因應行動也必須考慮這些盟國立場,「可以說,問題在於以色列是否會打破遊戲規則,公然攻擊伊朗國土」。

約旦等以色列盟友在阻止伊朗攻擊方面發揮的作用,和這波攻擊本身一樣前所未見。夏因說,這顯示以色列並不孤單,但也意味以色列不能專斷行動,「我認為以色列不能在未與美方商量的情況下報復…不只是商量,而是獲得華府批准」。

海曼預期以色列會在伊朗領土上扳回一城,但他建議以色列領袖等一段時間,「讓對方在不確定中煎熬」。

他在X平台上寫道:「時間站在我們這邊。只要防守成功,我們就可以明智思考、策劃和行動。」