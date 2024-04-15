日本沖繩本島地區接獲大雨警報 防範土砂災害

日本沖繩本島地區今天受到潮濕空氣影響，天氣狀況變得相當不穩定，多地出現大雨，沖繩氣象台今天上午已經針對沖繩本島地區的南部、北部、久米島發布大雨警報。

綜合日本TBS電視台、「沖繩時報」報導，沖繩縣伊是名村截至今天上午9時，觀測到24小時累積雨量155.5毫米；那霸市截至今天上午5時25分，觀測到時雨量64.5毫米的強烈雨勢。

沖繩氣象台預測截至明天上午6時，沖繩本島地區多地24小時累積雨量可能會達100毫米，並警告民眾若看到打雷或急劇風勢變化等積雨雲接近的跡象，須移動到堅固的建築物內確保安全。

雨勢也造成土砂災害危險性提高，沖繩氣象台已經針對沖繩本島地區的那霸市、系滿市、豐見城市、南城市、與那原町、南風原町、久米島町、八重瀨町、國頭村、東村發布「土砂災害警戒情報」。

沖繩氣象台指出，接獲警戒情報的地區可能會出現相當危險的土砂災害，呼籲到今天傍晚期間要特別注意地面積水、河流水位上升以及可能發生的雷雨和龍捲風等劇烈風勢。