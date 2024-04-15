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日男黃金展偷走千萬日圓金碗 父揭他從小體弱多病「兩度腦梗塞」找工作不順

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子日前趁著黃金展，偷走一只價值千萬日圓的金碗。圖擷自 FNNプライムオンラインyoutube
一位日本男子日前趁著黃金展，偷走一只價值千萬日圓的金碗。圖擷自 FNNプライムオンラインyoutube

日本近來發生一起竊盜事件。一位名為堀江大的32歲男性，趁著東京日本橋高島屋舉辦「大黃金展」時，偷走一只價值1040萬6000日圓（約相當於新台幣219萬元）的金碗變賣牟利，入手180萬日圓（約相當於新台幣38萬元）。

根據日本媒體「集英社Online」報導，本起竊盜案發生在11日早上11點40分左右。當時黃金展會場內約有20位參觀者，堀江犯案後約20分鐘，工作人員才注意到東西被偷連忙報警。警方透過監視器掌握嫌犯樣貌，並在13日逮捕歸案。

堀江向警方供稱，他原本想用金碗來喝東西，但最後決定賣掉換錢。堀江出身於北海道，父親表示，他從小就是相當認真的孩子，特別喜歡讀書，但是卻體弱多病，經常叫救護車送醫，還兩度出現腦梗塞的重症。雖然從北海道到東京唸大學、討生活，但是因為健康問題，工作一直不太順利。

這幾年堀江好不容易比較穩定一點了，父親也跟著來到東京，兩人靠著微薄的薪資和年金，過著最低限度的生活。堀江平常沒有不良嗜好，都是到圖書館借書來看來消磨時間。如今犯下竊盜案件，讓父親感到相當突然，認為應該是一時失心瘋，才會鑄下大錯。

日本 東京 竊盜 黃金

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