機場大廳朝妻開槍！吉隆坡機場傳槍案 38歲男射殺妻傷到保鏢
馬來西亞當局表示，一名男子今天試圖在吉隆坡國際機場開槍射殺妻子，結果導致她的私人保鏢傷重。
法新社報導，警方正在調查這起與家庭糾紛有關的罕見槍擊事件，還說事件與恐怖主義無關。
警方表示，槍手抵達大廳朝妻子開槍，射中她的保鏢後逃離現場。
雪蘭莪（Selangor）警察局長歐瑪汗（Hussein Omar Khan）表示：「嫌疑人開了兩槍，擊中一名當地男保鏢，導致受害者腹部受傷。」
警方表示，這名男子原本其實是想朝妻子開槍。
員警正在尋找一名38歲、先前因威脅妻子被捕的馬來西亞男子。警方表示，女子受到威脅後，去年雇用一名保鏢。
警方表示，這名女子經營旅行社，當時正在機場接待從聖地麥加（Mecca）返回的穆斯林朝聖者。
馬來西亞極少發生槍枝暴力事件，其槍枝管制法相當嚴格，非法持槍最高可判處40年徒刑。
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