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與西方惡化改「捨美求俄」？尼日允俄羅斯助軍事訓練 第一批俄軍抵達

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
尼日與俄羅斯簽署新軍事合作協議，俄羅斯軍隊日前抵達尼日進行軍事訓練。（Photo by Valery Tenevoy on Unsplash under C.C License）
尼日與俄羅斯簽署新軍事合作協議，俄羅斯軍隊日前抵達尼日進行軍事訓練。（Photo by Valery Tenevoy on Unsplash under C.C License）

俄羅斯軍隊近日抵達尼日，將安裝防空系統，並為該國執行軍事訓練！隨著尼日與西方關係惡化，加上該國與俄羅斯簽署新軍事合作協議，尼日軍政府正尋求俄羅斯的軍事援助。但美國仍將尼日視為反恐行動的夥伴，因此仍在該國投資軍事計畫。尼日是美國與俄國在非洲地緣政治競爭中，雙方都積極拉攏的國家。

決尋求俄羅斯軍援

BBC》報導，數十名俄羅斯軍官攜帶最先進的防空系統抵達尼日，預計將進行安裝並教導尼日軍隊如何使用。作為雙方政府達成的新協議，尼日軍政府發言人12日證實，俄羅斯軍隊正在該國訓練士兵。

「這是第一批前往尼日的俄羅斯軍隊。」俄羅斯遠征軍（REK）在Telegram上寫道。一名軍人也在影片中表示，他們來這裡是為了兩國之間的軍事合作發展，並提供軍事裝備進行訓練。

尼日總統巴祖姆去年被軍政府推翻，此後切斷與前殖民國家法國的軍事和外交關係，並撤銷與美國的合作協議，自尼日政變之後，歐盟已暫停與該國的安全合作。康拉德·阿登納基金會專家萊辛表示，尼日軍政府擔心西非國家政治和經濟聯盟將對尼日進行實際干預，從而轉向俄羅斯尋求防空系統和軍事援助。

尼日放棄與美合作

衛報》報導，在反恐行動上，尼日先前已放棄與美國的合作關係，轉而尋求俄羅斯的幫助，以打擊伊斯蘭武裝分子。尼日政變之後，該國新領導階層與美方的關係開始迅速惡化。

如今，俄羅斯軍隊的到來，使得美軍及其外交人員是否留在該國更加複雜，也使美尼之間聯合反恐行動受到質疑。然而，美國依然將尼日視為重要合作夥伴，並投資數百萬美元在沙漠地區建立空軍基地，作為其在西非薩赫爾地區的反恐行動核心。

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俄羅斯 反恐 尼日 美國

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