大馬首相宋干節祝福泰國社群 盼族群宗教團結和諧

泰國重要節慶宋干節登場，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在臉書（Facebook）向大馬的泰國社群表達祝福，並盼加強族群與宗教之間的團結、和平與和諧。

宋干節（Songkran）是泰國的新年活動，又稱潑水節，每年4月13日開始3天的慶祝活動。

馬來西亞的北部與泰國接壤，也是大馬民眾出國旅遊首選，今年從12日起的開齋節假期，兩國邊境的陸路關卡人潮洶湧，擠得水洩不通，不少大馬人特別赴泰國參與俗稱潑水節的宋干節，打水仗同樂。

位於北馬的吉打州（Kedah）等地有大批泰國社群，安華昨晚透過臉書向這群在大馬打拚的泰國社群致上誠摯祝福，並盼加強不同種族和宗教之間的團結、和平與和諧。

安華表示，團結政府要致力保護國家與人民不陷入狹隘的誹謗、偏見和分裂情緒衝突，否則不利於大馬人民。

他說，大馬會遏阻有心之士藉「認同政治」（identity politics）分裂大馬社會的意圖，唯有相互尊重才是促成種族團結的關鍵因素，這也是發展「昌明大馬」（Malaysia Madani）的重要元素之一。「昌明大馬」象徵著永續、繁榮、創造力、尊重、信任與關懷。

安華在宋干節籲請在大馬的泰國社群與馬來西亞人民分享共同目標，和睦相處。