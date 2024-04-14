幽靈道路穿越雨林 成為環境殺手

人類正活得更久，日常生活變得更加昂貴。BBC指出，或許該重新思考退休時間表了。 在六十多歲花甲之年退休，是許多勞工的目標，而在許多地方，年滿65歲被認為是退休的黃金時機。然而，很多人開始認為，60多歲就離開職場的想法看上去愈來愈不務實，甚至不明智，尤其是在當下，一些金融界的主要代表人物也同意這一點。 隨著人類整體健康狀況與經濟形勢大幅改變，在現代世界，65歲退休成了完全不切實際的目標嗎？

2024-04-14 11:30