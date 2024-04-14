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幽靈道路穿越雨林 成為環境殺手

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

因為農地開墾、樹木盜採等，許多交通工具穿越熱帶雨林，行經的軌跡成為未受政府監管的「幽靈道路」！研究人員指出，這些幽靈道路不受政府監管，其數量更是正式道路的3到7倍，使得政府低估了道路開發與產業發展對雨林的破壞，成為森林保育最嚴重的威脅之一。

幽靈道路成雨林殺手

世界資源研究所》數據指出，森林具有淨化空氣、調節水流等功能，更是許多野生動物的居所，但因為人為農業、採礦、伐木等需求，導致原始森林不斷被破壞。2023年就有高達3700平方公里未受干擾的森林遭到破壞，相當於每分鐘就有10個足球場大小的面積消失。

衛報》報導，

因為盜採車輛、農業器具開墾等原因，許多熱帶雨林出現了大量未受紀錄的「幽靈道路」，澳洲詹姆斯庫克大學調查多個太平洋群島的Google地圖街景發現，這些幽靈道路的數量比政府納管的道路資料多出3到7倍。

建立補償基金

勞倫斯表示，到了本世紀中葉，全球預計還會新建造2500萬公里的道路，且約9成都位於開發中國家，也包括生物多樣性的豐富熱帶與亞熱帶地區。他說，但道路開發對熱帶雨林的影響恐怕被嚴重低估，因為還有許多不受到政府監管的道路，「自然環境將成為最大的輸家」。

衛報》報導，馬里蘭大學地理系教授漢森表示，「維持現存森林的唯一方法就是建立保護雨林的補償基金」，如德國、挪威等國，都開始支付費用給雨林國家，盼增加熱帶雨林「碳封存」的能力。

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幽靈 開發中國家

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