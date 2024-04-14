快訊

以國7歲女童頭部遭攔截飛彈碎片擊中 重傷失去意識

「有害5P」取代地中海飲食 義大利人長壽可能是巧合？

天底下根本就不應存在保健食品！為何前衛生署長李龍騰這麼說？

雪梨賣場隨機捅人案 澳警排除恐攻或意識形態動機

中央社／ 雪梨14日綜合外電報導
澳洲雪梨「西田龐迪購物中心」昨天驚傳隨機捅人案，一名男子持刀殺害6人後遭擊斃，警方今天排除犯嫌的恐怖攻擊或意識形態動機，還說受傷的9個月大嬰兒傷勢嚴重但穩定。法新社
澳洲雪梨「西田龐迪購物中心」昨天驚傳隨機捅人案，一名男子持刀殺害6人後遭擊斃，警方今天排除犯嫌的恐怖攻擊或意識形態動機，還說受傷的9個月大嬰兒傷勢嚴重但穩定。法新社

澳洲雪梨一間人氣鼎沸的購物中心昨天驚傳隨機捅人案，一名男子持刀殺害6人後遭擊斃，警方今天排除犯嫌的恐怖攻擊或意識形態動機，還說受傷的9個月大嬰兒傷勢嚴重但穩定。

路透社報導，警方昨天接獲報案後，於下午4時前不久趕赴雪梨以東近郊「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction）。

警方今天確認這起購物中心捅人案犯嫌身分為40歲男子考奇（Joel Cauchi）。目擊者描述他作案時穿著短褲和澳洲國家橄欖球隊球衣，在購物中心裡持刀邊跑邊捅人，有民眾在關起大門的店內躲避風險，但也有部分消費者和購物中心員工試圖出面阻止凶嫌。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天說：「我們從影片中看到平凡澳洲人為了幫助同胞，挺身將自己置於險境的畫面。這種英勇的行為實在了不起…是這起悲劇中澳洲人最高尚的表現。」

考奇昨天持刀殺害6人並捅傷至少12人，後來遭一名女警開槍擊斃。

警方昨天表示，6名罹難者中有5人是女性，另有包括一名9個月大嬰兒在內的多名傷者送往醫治療。法新社報導，警方表示，這名嬰兒傷勢嚴重但穩定，不過當地媒體報導，嬰兒的母親送醫後傷重不治。

新南威爾斯州（NSW）助理警察局長庫克（Anthony Cooke）今天在記者會上向媒體表示：「截至目前為止，我們掌握的任何資訊、我們收到的任何訊息、我們找到的任何證據，或我們蒐集到的情報都沒有表明這是由任何特定動機、意識形態或其他因素所驅使。」

庫克指出，已確定考奇過去曾受精神問題所苦，攻擊案發生後，警方已與考奇的家屬談話。

嬰兒 澳洲

延伸閱讀

澳洲暑假親子旅遊攻略！ 雪梨、黃金海岸、墨爾本三城親子之旅一次看

澳洲商場持刀攻擊釀6死 警方：孤狼犯案不排除恐攻

澳洲雪梨商場持刀攻擊事件！警方證實6死 嫌犯遭警官當場擊斃

澳洲雪梨購物中心濫殺案…外媒稱已5人喪命 包括9個月大嬰兒

相關新聞

以國7歲女童頭部遭攔截飛彈碎片擊中 重傷失去意識

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗13日出動200多架無人機和發射飛彈報復以色列，目前傳出以色列南部內蓋夫（Nege...

英國增援！皇家空軍擊落伊朗無人機 英相蘇納克譴責伊朗「魯莽」

英國每日郵報報導，伊朗13日出動上百架無人機和發射飛彈報復以色列，英國國防部證實派遣戰機協助「緩和局勢」，以色列電視台報...

紐時：伊朗攻以色列目標戈蘭高地、內蓋夫沙漠基地 拜登急收假返白宮

紐約時報報導，以色列和伊朗軍方雙雙證實，伊朗13日從境內領土向以色列發動廣泛空襲，目標是戈蘭高地和以色列內蓋夫沙漠空軍基...

雪梨賣場隨機捅人案 澳警排除恐攻或意識形態動機

澳洲雪梨一間人氣鼎沸的購物中心昨天驚傳隨機捅人案，一名男子持刀殺害6人後遭擊斃，警方今天排除犯嫌的恐怖攻擊或意識形態動機...

德總理抵重慶訪問 3部長與多名企業家隨行

德國總理蕭茲今晨抵達中國重慶市，展開3天訪中之旅，隨行包含環境、農業、交通3名部長及多名企業家。這是蕭茲二度訪中，也是去...

拜登將和內唐亞胡通話 急召國安會商議伊以開打

美國有線電視新聞網（CNN）報導，兩名美國官員表示，美國總統拜登預計和以色列總理內唐亞胡針對伊朗襲擊行動進行通話。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。