大阪關西世博倒數一年 吉祥物脈脈首度發聲

2025年世界博覽會（大阪關西世博）倒數一年，營運單位「日本國際博覽會協會」今天在東京宣傳，吉祥物脈脈首度發聲。活動請來偶像女團成員及男星穿著世博工作人員制服走秀。

大阪關西世博將於2025年4月13日至10月13日在大阪舉行，今天在東京舉辦「大阪關西世博倒數一年～所有生命邁向令人期待的未來～」（暫譯）宣傳活動。首先由日本國際博覽會協會會長、日本最大經濟團體「經團連」會長十倉雅和上台致詞。經濟產業大臣齋藤健、世博大臣自見英子也上台致詞。

會場上播放首相岸田文雄的影片致詞。岸田表示，這次世博主題「設計充滿生命光輝的未來社會」正好讓大家思考根源性的問題。現今處於分化與對立、前景不透明的時代，要讓生命散發光輝，人類應思考能做什麼。現在所需的是發揮精彩的創造力以擴大世界未來的可能性，期待世博成為這樣的契機。

會場特別播放大阪關西世博的吉祥物「脈脈」首度發聲的影片。脈脈原本有點膽怯說出「大家好」（konnichiwa），後來壯膽大聲地說出「大家好」。

世博展館根據基本計畫「充滿生命光輝計畫」，將設8個領域的展館，由有「機器人鬼才」之稱的大阪大學教授石黑浩、劇本家小山薰堂、導演河瀨直美、媒體藝術家落合陽一、爵士樂鋼琴師暨數學教育家中島幸子等8位製作人負責，今天8人都上台說明各自負責展館的特色。

石黑表示，他所負責的展館計畫展示約50個安卓機器人、機器人等，呈現人類與機器人的境界變得愈來愈模糊的未來。

活動的重頭戲是介紹大阪關西世博工作人員的服裝，針對服裝設計經驗者招募後，由設計師服部真理子獲得優秀獎（最大獎）負責設計。今天由男星桐山漣、偶像女團AKB48姊妹團NMB48的成員小嶋花梨、鹽月希依音、坂田心咲等人穿上不同款式的制服走秀。

桐山說：「感覺制服具有獨特性和清潔感，也有存在感，穿起來感覺很舒服。」小嶋說：「這制服設計得很有型，可自由（從3種款式）選擇是很棒的事。」

日本經濟產業省估算，大阪關西世博的經濟效益在日本全國可能達約2兆9000億（約新台幣6214億元）。大阪府暨大阪市估算，為大阪帶來的經濟效益約1兆6000億日圓。

岸田文雄今天在錄影帶致詞時表示，全日本一心準備，打造一個開拓未來的世博，一定將世博辦成功。人在大阪的大阪府知事吉村洋文強調，如果能把全日本視為世博會場，經濟效益會更大。

大阪關西世博的周邊商品紛紛登場，昨天起以吉祥物脈脈為圖案的紀念郵票開賣。今天宣傳活動會場擺設多項商品，包括抱枕、小玩偶、筆記簿、相框等，還有運動用品大廠美津濃製造的「脈脈」色彩球鞋，相當亮眼。