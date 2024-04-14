孤狼隨機砍人 雪梨商場6死

英國廣播公司（ＢＢＣ）等外媒十三日報導，澳洲雪梨「西田龐迪購物中心」當天下午三點後發生持刀濫砍事件，造成六人喪生。警方指稱，初步了解凶嫌是一名四十歲男子，屬「孤狼」式犯案，已被一名女警當場擊斃，現階段研判並非恐攻。

澳洲總理艾班尼斯也在事發後出面發表談話，提到這是一起可怕駭人的暴力行徑，以無差別方式鎖定路過的無辜者，而這些民眾只是在原本稀鬆平常的周末上街購物。但他也謹慎地說，對凶嫌做案動機尚無任何頭緒，並稱讚前述女警是「英雄」。

澳洲新南威爾斯州警察總長韋伯在記者會透露，包括一名九個月大嬰兒在內的八名傷者，已送醫救治刀傷。有五人是當場死亡，其餘一人送醫後傷重不治，其中五名罹難者是女性、一人是男性。

至於為何確信本案非恐攻，韋伯解釋說，據警方目前了解，有幾項因素足以說明，但警方仍持續調查凶嫌的背景、他的住所、車輛、同事或友人；至於行凶動機，現在臆測還太早。

據社群媒體影片，購物中心可見許多來逛街或消費的民眾，尤其不少是媽媽帶小孩，驚慌失措的群眾奔逃到空橋，有些人則從購物中心停車場疏散。多輛警車及救護車已趕抵現場進行封鎖。

澳洲至今實施全球前幾大嚴格的槍枝和刀劍禁令，十三日這類案件在該國也很罕見，據路透整理，不包含本案在內，自一九九六年四月至二○一八年十一月，有五起這類重大暴力攻擊案。