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澳洲商場持刀攻擊釀6死 警方：孤狼犯案不排除恐攻

中央社／ 雪梨13日綜合外電報導
澳洲警方今天表示，雪梨一處購物中心有多人遭刺傷，其中包括1名9個月大嬰兒，6人因此喪命。凶嫌已遭警方擊斃。警方證實，持刀凶嫌是孤狼犯案，不排除恐攻。 圖／美聯社
澳洲警方今天表示，雪梨一處購物中心有多人遭刺傷，其中包括1名9個月大嬰兒，6人因此喪命。凶嫌已遭警方擊斃。警方證實，持刀凶嫌是孤狼犯案，不排除恐攻。 圖／美聯社

澳洲警方今天表示，雪梨一處購物中心有多人遭刺傷，其中包括1名9個月大嬰兒，6人因此喪命。凶嫌已遭警方擊斃。警方證實，持刀凶嫌是孤狼犯案，不排除恐攻

警方說，5人當場喪命，另1人送醫傷重不治。

新南威爾斯州警察廳助理廳長庫克（AnthonyCooke）告訴媒體，凶嫌是單獨犯案。庫克說，凶嫌身分和攻擊動機目前還在調查中。警方表示，不存在持續的威脅。

法新社報導，警方表示，不排除是恐攻事件。

法新社報導，這起事件發生於雪梨市的大型商場「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction），該商場今天下午湧入許多前來購物的民眾。

庫克指出，凶嫌當地時間約下午3時10分進入購物中心，不久後離去，接著在約3時20分回到購物中心，持刀在購物中心內走動，隨機攻擊民眾。凶嫌隨後遭到警方擊斃。

澳洲總理也表示，雪梨購物中心攻擊事件造成多人傷亡。

新南威爾斯州救護單位發言人於今天稍早記者會表示，至少有8名傷患被送到雪梨地區的數家醫院救治。

恐攻 澳洲 雪梨

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