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俄羅斯暫停爭議領土海域無害通過 日本抗議

中央社／ 東京13日綜合外電報導

俄羅斯通報4月11日到17日除俄羅斯籍船舶外，其他船舶不得航行日本所聲稱的「北方領土」周邊海域。但日本政府認為「北方領土」是日本固有領土，已向俄羅斯方面提出抗議。

根據聯合國海洋法公約，外國船舶在未從事軍事及經濟等活動可「無害通過」他國領海。日本放送協會（NHK）報導，日本海上保安廳表示，接獲俄羅斯通報4月11日到17日，停止除俄籍船舶外所有船舶在「北方領土」（此區屬日本和俄羅斯爭議領土）周邊海域的無害通過權。

海上保安廳在接獲俄羅斯當局停止無害通過權通報後，基於確保航行安全已發布航行警報，針對往來船舶周知俄方通報內容。

雖然聯合國海洋法公約也允許一個國家必要時停止在該國領海的無害通過權，但日本政府外務省認為「北方領土」是日本固有領土，無法接受俄方作為已提出抗議。

日本政府內部有看法認為，俄羅斯此舉可能「意圖誇示北方領土是俄羅斯所有」，或是「針對日美領袖會談提出加強防衛合作進行制衡」，除了針對俄方意圖等進行分析外，也將檢討未來因應作為。

俄羅斯 日本 海上保安廳

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