美建立多邊網格防衛機制孤立中國 台灣「沒缺席」

中國近年強勢擴張引發鄰國不安，美國強化盟友防衛能力與其抗衡，近日更與日本、菲律賓提升同盟關係。白宮官員形容為「多邊網格戰略架構」，孤立中國，讓中國宛如「邊緣人」。

礙於政治現實，這些強化安全結盟的討論不見台灣實體參與，但台灣「沒缺席」。這類會議屢次提及維持台海和平、穩定的重要。美國專家指出，台海是「核心議題」，尤其日前台灣海軍司令唐華也在華府，可能「不完全是巧合」。

●美結合盟友建立「多邊網格戰略架構」讓中國成「邊緣人」

美國總統拜登（Joe Biden）日前分別與日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行雙邊會談，3人隨後召開首次高峰會議。

就在不久前，澳、英、美三方安全夥伴關係（AUKUS）考慮在涉及量子科學、人工智慧（AI）等先進科技領域納入日本。美、日、澳、菲首次在南海舉行4邊的聯合演習。而不到一年前，拜登也促成美、日、韓領袖的歷史性高峰會。

一名白宮資深官員日前對媒體指出，中國在南海對菲律賓的脅迫行為是為孤立菲國，正如禁止日本水產輸往中國是為孤立日本。美國透過聯合演習或峰會建立「多邊網格戰略架構」（multilateral lattice-likestrategic architecture），扭轉局面，孤立中國，讓中國成為區域內的「邊緣人」（outlier）。

這名官員指出，澳、韓、日、菲基於對美國的信任，願意強化與美國合作，因為他們知道這樣才能抗衡「不遵守國際規範的中國」。

●美、日將提升指揮系統 改善混亂官僚程序

這次美、日峰會達成超過70項合作項目，從安全防衛、太空探索、國防、能源到半導體產業等領域，比一般高峰會頂多涵括20多個項目多出許多。

華府智庫「全球台灣研究中心」（Global TaiwanInstitute）副主任鄭哲軒（John Dotson）日前接受中央社訪問指出，美、日峰會在防衛上有兩項極重要進展：各自提升並調整軍事指揮架構，以利加強駐日美軍與日本自衛隊的協同作戰能力（interoperability）；以及整合國防產業，因應武器供應緊縮困境。

過去服役美國海軍時曾派駐日本2年的鄭哲軒說，如有緊急事件，美、日雙方都必須經過好幾層官僚程序，才能做出因應。以美國來說，必須向太平洋艦隊或夏威夷印太司令部通報，視狀況可能還需通報華府。日本方面也是，日本在二戰後實施和平憲法，國內對於是否採取較積極的軍事行動，一向具有政治敏感性。

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）近期指出，岸田文雄已表示將在2025年3月成立自衛隊的統合作戰司令部，美國也應成立常設的三星或四星級統合作戰司令部，附屬於夏威夷的印太司令部，以提升駐日美軍的領導層級。

阿米塔吉對中央社指出，現在駐日美軍（USFJ）的指揮系統有點「混亂」，首要關注的應是更廣泛、與盟友的戰略合作，或者是特定軍種，例如駐在日本橫田的第五航空隊（Fifth Air Force），優先順序不明確，希望能釐清USFJ軍事行動和戰略決策的責任重點，也就是要確保美國能夠有效支持盟友。

●中國侵略性收復主義反鞏固美與盟友安全結盟

美、日峰會達成各自提升駐日美軍、自衛隊的指揮架構等共識，被稱為是「美日安保條約」簽訂來最大幅度的變革。日本外務省發言人小林麻紀（MakiKobayashi-Terada）指出，「美日同盟是日本外交、防衛、安全的基石，加強美日同盟將有助區域的和平與穩定」，日本一再強調與區域盟友多層次合作的重要性。

日本也正與菲律賓協商「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement），雙方將互相派駐部隊到對方國家訓練、演習。美國樂見並支持這樣的發展。菲律賓外長羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）在4月初表示，預計美、日、菲3方高峰會不久後，就會公布「相互准入協定」的內容。

鄭哲軒指出，對於領土爭端，中國近年來走向「非常具侵略性的收復主義」。另外，中國在南海強勢對待菲律賓，也是意在打破美、菲聯盟，中國認為美、菲聯盟相對較弱，若能先瓦解，就可以削弱美國與其他區域國家的安全結盟。中國這樣做卻遭致反效果，促使美國與盟友採取集體行動，應對中國威脅。

日本在二次大戰期間占領菲律賓約4年，期間發生許多暴行，為菲律賓留下深刻創傷。鄭哲軒說，鑑於這段悲慘歷史，日、菲若簽訂「相互准入協定」，對兩國而言都是非常大的轉變，即使在5年前也是難以想像的。

●台灣未能實質參與 但沒有缺席

近年來，類似的區域安全會議不斷提到維持台海和平穩定的重要性，最近美、日與美、日、菲峰會期間，海軍司令唐華也在華府訪問。他8日出席「海、空暨太空研討會」時，也應邀與美國海事領域將領閉門交流。

鄭哲軒說，儘管唐華訪美仍被視為非正式性質，但已經有較高的曝光度，相較於幾年前，這類訪問可能都必須秘密進行，現在的情況明顯不同。他也認為，唐華這次訪美參與一些討論，時間點「可能不完全是巧合」。

美國在台協會（AIT）前台北辦事處副處長葛天豪（David Keegan）認為，美、日、菲領袖峰會涉及台海安全，是拜登對台戰略手段的體現，發展令他吃驚。

葛天豪在國務院當過30年的外交官，他11日對中央社說，拜登過去努力在許多雙邊及多邊場合推動相關安排，不只讓美國談論台海安全的重要性，還要讓其他國家加入討論。韓國及日本過去不願提台海，如今「拜登讓他們開口」，正面表態，同時歐洲國家的論述也納入台海局勢。

他分析，這是台灣過去8年中做得非常成功的事情之一。中國挖角台灣的邦交國，但台灣的非正式外交地位比過往任何時候都來得高，無論是東南亞、南亞，甚至印度都談台灣，「誰會想到印度願意提台海呢」。

葛天豪點名的印度去年與美國舉行2加2部長級會議，討論包括台海局勢在內的區域議題，印度官員於會後記者會上重申，印度支持區域和平、穩定與繁榮。

葛天豪盼美、日、菲3邊對話能擴大為4邊互動，讓台灣也參與。葛天豪過去負責中國、台灣及亞太事務。除了台灣，也派駐過韓國、中國、新加坡及紐西蘭。

今年11月美國將舉行總統選舉，葛天豪說，拜登若連任，挺台這股勢頭還會持續；如果共和黨參選人川普（Donald Trump）入主白宮，單邊主義將更盛行。目前難以拿捏川普當選後的對台政策為何，他預料不會與其他國家一致。