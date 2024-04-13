軍備自主、馳援烏克蘭 法國隔17年重啟火藥產線

法國總統馬克宏昨天為軍火商Eurenco最新火藥廠房主持奠基儀式，宣布法國火藥生產線相隔近20年終移回本土，極具象徵性。除為了馳援缺乏彈藥的烏克蘭，更為重振國防工業與軍備自主。

渴望和平就要準備作戰。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨天訪視法國西南城市貝吉拉（Bergerac），為歐洲化學火藥領頭企業Eurenco的火藥廠房進行奠基儀式，並表示將為砲彈製造軍火，以最快速度馳援烏克蘭。

過去十多年來，法國逐漸將軍火與砲彈工業移轉至外國生產，但在地緣政治日益緊張的國際脈絡下，馬克宏日前提出「戰爭經濟」的口號，即推動國防軍備產業回流法國本土，而此次重啟工廠的奠基動土典禮，被法國媒體視為極具象徵性的訪視。

馬克宏在經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）、國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）的陪同下致詞，並與達梭（Dassault）、 空中巴士（Airbus）、奈克斯特系統公司（Nexter）、海軍船舶集團（NavalGroup）等法國重要國防工業領袖會面。

他向現場媒體說道：「我們已長遠地投入地緣政治與地緣戰略變化之中，國防工業的角色將越發重要。」

新建的工廠不僅能援助烏克蘭，也能藉由建立國家生產來強化主權，同時減少對外國的依賴。法國總統府強調，Eurenco在貝吉拉的工廠是「法國重拾生產量能」的指標。

2004年，法國國家火藥與炸藥公司（SNPE）與瑞典、芬蘭合資公司Nexplo合併，成立Eurenco，為歐洲最大火藥與炸彈製造商，在法國、瑞典、比利時和美國都有設廠。法國與歐洲多國的炸彈、火箭頭、魚雷、砲彈或中型口徑槍彈中都可見其影子。

Eurenco承接SNPE自1915年起同樣在貝吉拉製作推進劑的業務，這也是火砲的組成關鍵。然而冷戰後訂單漸少，直至2007年火藥生產線被完全拆除。

過去十多年，Eurenco於瑞典製造火藥，或從義大利、德國與瑞士供應商中購買。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間就考慮移回法國，俄烏戰爭更是關鍵導火線。

如今局勢丕變，彈藥、火藥與炸藥因俄烏戰爭而吃緊、供不應求，馬克宏的國防戰爭產業亟待推動。

貝吉拉新廠預計將於明年第一季啟動產線，每年能再次製造約1200噸火藥。第一批火藥也規劃將於明年第一季抵達烏克蘭前線。

歐洲承諾提供烏克蘭數十萬枚砲彈以防禦俄軍進逼，然卻遇到製作砲彈所需火藥難尋的問題而受阻，砲彈的推進劑被統稱為火藥。

法國智庫「國際戰略關係研究所」（IRIS）副主任莫爾尼（Jean-Paul Maulny）曾表示，歐洲的火藥生產商數量非常少，是彈藥的瓶頸之一，許多國家亟欲推動製造業回流。