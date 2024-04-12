泰國潑水節將登場 曼谷街頭群眾聚集大打水仗

泰國重要節慶之一潑水節將登場，今天傍晚曼谷街頭已經開始有大批人群聚集大打水仗，為潑水節假期揭開序幕。泰國政府預估潑水節連假的國內外旅客可帶來243億泰銖觀光收入。

每年4月13日到15日是俗稱潑水節的佛教新年宋干節（Songkran），是泰國重要的節慶之一，也是泰國人返鄉過節時刻。

宋干節不專屬於泰國，鄰近的緬甸、寮國和柬埔寨都慶祝宋干節，但泰國政府搶先向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將宋干節列為人類非物質文化遺產（Intangible Cultural Heritage），並在去年12月申遺成功。

泰國政府摩拳擦掌準備擴大慶祝今年宋干節，希望在節慶氣氛下，重振受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響的疲弱經濟表現。政府延長今年宋干節連假從4月12日到16日，並宣布4月1日到21日將在全國各地輪流舉行慶祝活動。

泰國人傳統上會在宋干節這幾天到佛寺奉獻金錢或物品給寺方或僧侶，僧侶們再以聖水灑向民眾，象徵祝福之意，民眾也會以水淋佛像，稱為「浴佛」。此外，泰國人也會把水輕灑在家族長輩手中，象徵尊敬並獲得長輩祝福。

不過以水祈福的傳統，演變到近幾十年來滿街民眾在大街上大打水仗，瘋狂潑水也已經成為宋干節的知名景象，全球各地觀光客齊聚泰國，就是要來享受這瘋狂的水仗。

儘管明天才是宋干節的第一天，今天下午到傍晚開始曼谷街頭如席隆（Silom）、考山（Khaosan）、娜娜（Nana）等區已經開始有人群聚集打水仗，為宋干節假期揭開序幕。

泰國觀光局預估，宋干節假期期間觀光收入和去年同期相比應可成長49%，泰國國內旅遊觀光收入約可達到156億泰銖（約新台幣137億元）；國際觀光客可吸引約51萬人次，可貢獻觀光收入約87億泰銖。