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紅麴案延燒！日本發現18種機能性食品有疑慮 醫療人員曾提健康損害報告

中央社／ 東京12日專電
日本消費者廳表示，自從小林製藥的紅麴保健品造成消費者健康危害後，該機構對「機能性表示食品」展開緊急檢查，結果發現醫療從業人員針對18種機能性表示食品，曾提出過117件健康損害報告。情境示意圖。圖／Ingimage
日本消費者廳表示，自從小林製藥的紅麴保健品造成消費者健康危害後，該機構對「機能性表示食品」展開緊急檢查，結果發現醫療從業人員針對18種機能性表示食品，曾提出過117件健康損害報告。情境示意圖。圖／Ingimage

日本消費者廳今天表示，自從小林製藥紅麴保健品造成消費者健康危害後，該機構對「機能性表示食品」展開緊急檢查，結果發現醫療從業人員針對18種機能性表示食品，曾提出過117件健康損害報告。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，受到紅麴案影響，消費者廳對旗下註冊販售機能性表示食品約1700家企業、約6800件產品展開調查，結果發現有18件產品被醫療從業人員提出健康損害報告，案例合計117件。

消費者廳表示，這18件產品未造成消費者死亡，大多症狀輕微，但仍導致數人住院，目前「健康危害與產品之間的因果關係仍不明」。消費者廳並未公布企業或產品名稱。

每日新聞報導，紅麴案發生後，消費者廳針對1693家企業進行問卷調查，截至11日回收8成（1395家企業、5551件產品），發現18件產品合計被提出117件健康危害報告。這18件產品由11家業者製造，被回報有問題有半數是保健品。消費者出現的輕微症狀包括腹瀉和濕疹等。

根據日本消費者廳定義，「機能性表示食品」指的是「廠商要以科學根據為基礎，確保食品的安全性與機能性，並在販賣前向消費者廳報告」，與「特定保健用食品」不同，國家不會進行審查，因此廠商必須負起把關責任，以科學為基礎進行正確標註。

小林製藥3月22日稱旗下含有紅麴成分的保健食品恐會導致腎臟疾病，自行回收3款產品。小林製藥的紅麴原料之後被驗出天然化合物「軟毛青黴酸」（暫譯，Puberulic Acid）。

根據厚生勞動省，截至4月11日死亡案例維持5人、就醫民眾擴大至1344人，其中住院案例增至226人。小林製藥收到約7萬3000件消費者諮詢。

愛知縣一名40多歲女性服用小林製藥的紅麴保健品將近1年，隨後緊急住院。她表示，雖然停止服用後症狀有所改善，但她已經花掉醫療費將近20萬日圓。

她接受日媒採訪表示，一開始是因為接受公司的健康檢查，發現膽固醇指數偏高，想要有所改善才開始吃保健品。為了自己的身體健康，每天3粒幾乎沒有間斷，想不到竟然病從口入。「真的很震驚，我每天都服用那款保健品，真的很恐怖。」

她表示，她從今年2月初開始感到噁心、食慾不振和倦怠，短短一個月就瘦了7公斤。她還留有當時服用的紅麴保健品，生產編號正是小林製藥宣布「含有意料外成分」的那批產品。

她表示，因為嚴重噁心、腎臟功能下降，全身的狀態都不太好，於是決定住院，結果被診斷出罹患「范康尼氏症候群」。根據日本腎臟學會調查，服用小林製藥產品後投訴出現健康問題的患者，大多被診斷為同一疾病。

緊急住院並停用保健品後，這名女子的狀況出現好轉。名古屋市立大學醫院醫師濱野高行表示，「除了是這種保健品所引發之外，無法找到別的原因。」

她表示，目前已經花費近20萬日圓醫療費，小林製藥雖然表示可以把診斷書寄送給他們，但對於醫療費的負擔尚未決定。

小林製藥 消費者 紅麴

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