快訊

Fed降息疑雲震撼全球市場！從美元升、金價飆可見端倪

民生醫院開錯刀引譁然！執刀醫還原過程 喊接「這電話」才急開刀

索羅門群島大選將登場 為美中太平洋角力添變數

中央社／ 荷尼阿拉12日綜合外電報導
索羅門群島將於17日舉行全國大選，為該國與中國簽訂安全協議後的首場大選，各界關注這場選舉是否將對美、中在南太平洋爭奪影響力增添變數。圖／路透社
索羅門群島將於17日舉行全國大選，為該國與中國簽訂安全協議後的首場大選，各界關注這場選舉是否將對美、中在南太平洋爭奪影響力增添變數。圖／路透社

索羅門群島（Solomon Islands）將於17日舉行全國大選，為該國與中國簽訂安全協議後的首場大選，各界關注這場選舉是否將對美、中在南太平洋爭奪影響力增添變數。

路透社報導，在台海緊張情勢日增之際，美國澳洲擔心中國在太平洋群島的擴張野心。

距離澳洲東北方1600公里遠的索羅門群島，人口雖僅有70萬人，但占據戰略位置，從島上仍遍布二次世界大戰的遺跡，可看出此地曾是重要戰場。

索國反對黨國會議員表示，選民將聚焦於醫院缺藥、教育制度缺失及道路不夠用等議題。

索國現任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）在4年前主政後迅速靠攏中國，包括讓中國警察進駐該國並與台灣斷交、轉向與中國建交，這也成為大選關注焦點。

索國前總理、在野黨民主聯盟黨（DemocraticAlliance Party）黨魁何瑞朗（Rick Houenipwela）表示：「公共服務系統和經濟都處於非常糟糕的情況。中國與索中新關係這個議題也很重要。這是民眾惱怒蘇嘉瓦瑞的原因之一。」

蘇嘉瓦瑞在2019年由多名獨立候選人推派為總理，這些候選人的得票率總計達37%。蘇嘉瓦瑞將他任內舉辦太平洋運動會視為重大政績，並承諾強化索中關係。

中國為索國這場運動賽事捐贈多個體育場館，還在當地建造港口與道路，並讓華為架設電信網路。

索國反對黨表示，若勝選將廢除與中國簽定的安全協議，或舉行全國公投決定是否廢除，並將透過接受更多來自美國等盟友的基礎建設，以降低中國影響力。

澳洲已派出400名軍警，將與紐西蘭及太平洋國家的警力共同協助索羅門群島皇家警察部隊（RSIPF）維護選舉秩序。

澳洲、紐西蘭、太平洋國家、日本、歐洲及美國的觀選團，將前往索國監看投開票過程。索國這次全國和地方各省選舉都在同一日舉行。

澳洲 索羅門 美國

延伸閱讀

金恩盃／中華隊不敵紐西蘭吞4連敗 將降回亞大區二級

【重磅快評】不安好心逼問盧秀燕 民進黨反被吊足胃口

大選在即莫迪不硬了？ 喊中解決邊界爭議

李強6月訪澳 擬再鬆綁活龍蝦禁令

相關新聞

岸田文雄赴美國會演說35分鐘 特聘前雷根講稿寫手代筆、反覆聽錄音練習

日本首相岸田文雄11日在美國國會全程以英語發表演說，共約35分鐘，產經新聞等日媒均大篇幅報導。他演說時，獲美國兩大黨國會...

越南女首富侵吞8740億遭判死！當局一反常態公布細節 美退休官員揭背後算盤

越南女首富、萬盛發控股集團主席張美蘭，被控犯下詐貸詐騙案，造成677兆越南盾（約台幣8740億元）損失，11日被法院判處...

教宗預計9月出訪亞洲12天 虛弱身體能否負荷掀憂

梵蒂岡今天宣布，教宗方濟各（Pope Francis）將於9月訪問印尼、巴布亞紐幾內亞、東帝汶和新加坡。這項耗時費力的行...

美日菲領袖會談關注台海 岸田文雄：台灣安定很重要

美國總統拜登與菲律賓總統小馬可仕、日本首相岸田文雄舉行峰會強調台海和平穩定重要性。岸田文雄今天接受日本媒體專訪表示，「台...

泰國潑水節將登場 曼谷街頭群眾聚集大打水仗

泰國重要節慶之一潑水節將登場，今天傍晚曼谷街頭已經開始有大批人群聚集大打水仗，為潑水節假期揭開序幕。泰國政府預估潑水節連...

紅麴案延燒！日本發現18種機能性食品有疑慮 醫療人員曾提健康損害報告

日本消費者廳今天表示，自從小林製藥的紅麴保健品造成消費者健康危害後，該機構對「機能性表示食品」展開緊急檢查，結果發現醫療...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。