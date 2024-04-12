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越南女首富侵吞8740億元罕見判死 美退休官員曝當局算盤

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
越南女首富、萬盛發控股集團主席張美蘭，被控犯下詐貸詐騙案，造成677兆越南盾（約台幣8740億元）損失，11日被法院判處死刑。歐新社
越南女首富、萬盛發控股集團主席張美蘭，被控犯下詐貸詐騙案，造成677兆越南盾（約台幣8740億元）損失，11日被法院判處死刑。歐新社

越南女首富、萬盛發控股集團主席張美蘭，被控犯下詐貸詐騙案，造成677兆越南盾（約台幣8740億元）損失，11日被法院判處死刑。英國BBC報導，向來守口如瓶的越南共產黨當局一反常態地對此案直言不諱，還詳細向媒體說明細節。長期觀察越南局勢的美國國務院退休官員卜道維（David Brown）認為，這起案件審判的進行方式可能是為了重申越共當局對越南南方自由放任商業文化的權威。

越共當局表示，此案共有2700人被傳喚作證，以及10名檢察官和約200名律師參與此案，且證據多達104箱、總重量約六公噸。

卜道維表示，「我認為，在共產黨執政的時代，這場審判的規模前所未見」。他也指出，在過去數十年，張美蘭的所做所為一直受到掌控胡志明市商業與政治的有力人士保護，審判會如此進行的更大因素可能是：當局旨在重申對越南南方自由放任商業文化的權威。卜道維說：「越共中央總書記阮富仲和黨內盟友正試圖重新控制胡志明市，或至少防止它從手中溜走。

現年79歲的阮富仲身體狀況不佳，幾乎肯定會在2026年下屆共產黨代表大會宣布退休，屆時將選出新領導人。他是任期最長、最具影響力的越共中央總書記之一，將黨內保守派權威恢復到1980年代改革以來最高水準。他顯然不想冒險允許足夠的開放性動搖越共掌權。

然而，阮富仲陷入矛盾。在他的領導下，越南共產黨制定雄心勃勃的目標，要在2045年以前讓越南成為富裕國家，實現科技和知識經濟。但越南經濟成長快速，幾乎無法避免貪腐，若過度打貪，就會面臨影響大量經濟活動的風險。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所越南研究專案負責人黎洪和（Le Hong Hiep）認為，「這是個悖論」。他說：「他們的成長模型長久以來一直仰賴貪腐行為。貪腐行為是維持機器運轉的潤滑油。如果他們停用潤滑油，機器可能就運轉不起來了。」

共產黨 越南

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